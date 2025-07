Papież: modlitwa w centrum działań misyjnych  

Na wstępie Ojciec Święty, nawiązując do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk 10, 1-12. 17-20) przypomniał, że wszyscy chrześcijanie są powołani do dawania świadectwa wiary. Podkreślił, iż w ludzkim sercu istnieje pragnienie nieskończoności, życia pełnego, pragnienie zbawienia, które go wyzwoli. Jednocześnie niewielu jest tych, którzy gotowi są głosić i nieść innym królestwo Boże.

„Kościół i świat nie potrzebują osób, które wypełniają obowiązki religijne, pokazując swoją wiarę niczym zewnętrzną etykietkę; potrzebują natomiast robotników, którzy pragną pracować na polu misji, uczniów rozmiłowanych, którzy dają świadectwo o królestwie Bożym wszędzie tam, gdzie się znajdują” – stwierdził papież. Dodał, że aby to uczynić nie trzeba wielu teoretycznych idei na temat koncepcji duszpasterskich lecz przede wszystkim modlitwy do Pana żniwa. „Na pierwszym miejscu jest więc relacja z Panem, pielęgnowanie dialogu z Nim. Wówczas On uczyni nas swoimi robotnikami i pośle nas na niwę świata jako świadków swojego królestwa” – powiedział Leon XIV przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.