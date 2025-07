Astronauci misji Ax-4 pożegnali się z załogą ISS  

Astronauci misji Ax-4, w tym Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski, pożegnali się w niedzielę z załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. ISS to przykład pięknej współpracy międzynarodowej - powiedział w trakcie pożegnania polski astronauta. W poniedziałek kapsuła Dragon ruszy w drogę powrotną na Ziemię.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wspomniał w czasie niedzielnego pożegnania, że "wpłynięcie" na pokład ISS 26 czerwca to była "jedna z najbardziej magicznych chwil w jego życiu".

Zaznaczył, że ISS jest przykładem pięknej międzynarodowej współpracy i że takie laboratoria powinny nadal działać.

Naukowcy z różnych krajów mogą razem badać kosmos, rozwijać naukę i technologie oraz budować nowe rozwiązania dla przyszłości - podkreślił.

"Mam nadzieję, że misja przyniosła dużo dobrego Polsce" - dodał Uznański-Wiśniewski po polsku.

Zwrócił uwagę, że duża część misji to była praca wielu osób na Ziemi, m.in. naukowców czy edukatorów. "Mam nadzieję, że to jest dopiero początek. (...) Że dopiero zaczynamy rozwijać się i będziemy bazować później na tej technologii (badanej na ISS - PAP)" - dodał.

Powiedział też, że nie może doczekać się powrotu na Ziemię, choć jednocześnie jest mu trochę smutno, że misja dobiega końca. Wyraził też nadzieję, że jako Polacy będziemy coraz częściej odwiedzać takie miejsca, jak ISS.

Poza Polakiem załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA), Tibor Kapu (Węgry) i Shubhanshu Shukla (Indie).

W poniedziałek ma rozpocząć się powrót astronautów na Ziemię. Ok. godz. 10.55 ma nastąpić zamknięcie włazu, a dwie godziny później, ok. 13.05, statek Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Kapsuła będzie krążyć wokół Ziemi, a następnie wejdzie w atmosferę naszej planety i zostanie zwodowana w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii.

Następnie Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab". Zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

Na ISS Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych.

Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie. W trakcie dwóch spotkań, we Wrocławiu i Rzeszowie, połączenie było realizowane w ramach ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) - międzynarodowego programu edukacyjnego, którego celem jest umożliwienie kontaktu radiowego radioamatorom oraz szkołom z astronautami na ISS.