Dziś rusza Przystanek Jezus  

– Przez lata zbudowaliśmy relacje i dziś uczestnicy Pol’and’Rock nas szukają – mówi KAI o. Damian Piątkowiak SVD, rzecznik Przystanku Jezus, który oficjalne rozpoczyna się dzisiaj, 28 lipca w Trzcińcu. Przystanek Jezus to ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna organizowana od 25 lat równolegle z Festiwalem Pol’and’Rock. Pierwsi uczestnicy Przystanku Jezus zaczęli gromadzić się już wczoraj.

Dziś o godzinie 10.00 rozpoczęła się rejestracja uczestników. Na godzinę 16.00 zaplanowano zawiązanie wspólnoty, o 17.00 odbędzie się Eucharystia z nieszporami. Po kolacji nastąpi podział na grupy i wprowadzenie organizacyjne. Dzień zakończy adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 22.00.

– Budujemy Kościół bez ścian – Kościół, który nie stawia murów, który jest otwarty na każdego, kto chce z nami porozmawiać, pomodlić się, szukać Pana Boga – podkreśla o. Damian Piątkowiak SVD. W tegorocznej edycji ewangelizacyjnego wydarzenia weźmie udział około 200 osób.

– W tym roku nakładamy się z Jubileuszem Młodych w Rzymie, więc wielu księży wybiera się tam z młodzieżą, co nieco wpłynęło na liczbę uczestników. Mimo to utrzymujemy poziom z zeszłego roku – informuje o. Piątkowiak.

Hasło tegorocznego Przystanku Jezus brzmi „Jest nadzieja” i nawiązuje do hasła „Pielgrzymi nadziei”, obecnego także w kontekście Roku Jubileuszowego. – Chcemy przez naszą obecność na Pol’and’Rock i poprzez rekolekcje pokazać, że nadzieja jest możliwa, że życie ma sens, że w Bogu możliwe jest rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów – zaznacza rzecznik inicjatywy.

Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Trzaska, suicydolog, który od trzech lat współpracuje z Przystankiem Jezus. – W tym roku ks. Trzaska poprowadzi całe rekolekcje i będzie dostępny także po ich zakończeniu wraz z zespołem psychologów. Jako osoba pracująca z tymi, którzy zgubili w sobie nadzieję, wnosi niezwykle cenny głos – dodaje o. Piątkowiak.

W programie zaplanowano także spotkania z gośćmi wokół ważnych tematów społecznych i duchowych. Teolog i dziennikarka Monika Białkowska poprowadzi dyskusję zatytułowaną „Czy Kościołowi można jeszcze ufać?”. – Pani Monika nie boi się odważnych pytań. W czasach, gdy wiele osób mówi: „Pan Bóg – tak, Kościół – nie”, chcemy spojrzeć razem, czy Kościół nadal może być miejscem spotkania z Bogiem żywym. Choć jest to wspólnota bosko-ludzka, a więc niedoskonała, to jednak ciągle ma potencjał, by odpowiadać na ważne pytania – podkreśla rzecznik.

Jakub Król, specjalista z branży nowych technologii, podejmie temat „Czy sztuczna inteligencja pomoże Ci odnaleźć Boga?”. – Opowie o szansach i zagrożeniach płynących z zanurzenia we współczesny świat wirtualny. Chcemy zadać pytanie, czy w tej przestrzeni jest miejsce na doświadczenie Boga – zaznacza o. Piątkowiak.

W gronie ewangelizatorów są osoby, które przed laty same uczestniczyły w Pol’and’Rock jako jego uczestnicy, a dziś dzielą się wiarą. – Przez lata zbudowaliśmy relacje z uczestnikami festiwalu i dziś wielu szuka naszej obecności. Dopytują, gdzie jesteśmy, co oferujemy, jak można się spotkać. Staramy się odpowiadać na ich styl życia, być tam, gdzie oni – dodaje rzecznik.

– Uczymy się tego przez lata. Jako Przystanek Jezus mówimy i realizujemy w praktyce ideę Kościoła bez ścian. Zapraszamy każdego – nawet tych, którzy nie czują się związani z Kościołem. Można przyjść, porozmawiać, pomodlić się, zasmakować naszej wspólnoty. A jeśli ktoś chce krytykować – niech krytykuje coś, co już poznał – akcentuje duchowny.

Jak zaznacza, ewangelizatorzy są gotowi, otwarci i obecni na Pol’and’Rock nie jako konkurencja czy alternatywa, ale jako przestrzeń spotkania. – Mamy czas, mamy serca otwarte i mamy nasze pole – dodaje z uśmiechem.

Bazą wydarzenia są od lat budynki Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego, gdzie gromadzą się ewangelizatorzy z całej Polski. Inauguracyjną Mszę św. odprawi biskup Artur Ważny. Mszy św. z rozesłaniem ewangelizatorów w środę 30 lipca będzie przewodniczył biskup Edward Dajczak.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział także w koncertach zespołów chrześcijańskich, a także w rozmowach z kapłanami, siostrami zakonnymi i psychologami. Organizatorzy zachęcają do wsparcia duchowego oraz materialnego wydarzenia. Można zostać tzw. „duchowym przystankowiczem”, obejmując modlitwą i postem uczestników wydarzenia, lub wesprzeć organizację Przystanku ofiarą materialną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.przystanekjezus.pl.