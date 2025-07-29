Reklama

Papież o intencji modlitewnej na sierpień: żyjemy w czasach lęku i podziałów
Papież o intencji modlitewnej na sierpień: żyjemy w czasach lęku i podziałów

Papież o intencji modlitewnej na sierpień: żyjemy w czasach lęku i podziałów  

Módlmy się, aby społeczności, których współistnienie wydaje się coraz trudniejsze, nie ulegały pokusie konfrontacji z powodów etnicznych, politycznych, religijnych czy ideologicznych – apeluje Leon XIV w opublikowanym dziś filmie promującym papieską intencję na sierpień: „O umiejętność życia wspólnego”.

Ojciec Święty przyznaje, że „żyjemy w czasach lęku i podziałów. Nieraz postępujemy tak, jakbyśmy byli sami – wznosimy mury, które oddzielają nas od siebie, zapominając, że jesteśmy braćmi i siostrami”.

Papież zaznacza, że dla chrześcijan spragnionych pokoju, Jezus jest Panem historii, wiernym Towarzyszem i żywą Obecnością, Tym, który niestrudzenie wychodzi nam naprzeciw.

„Ześlij nam, Panie, Twojego Ducha – modli się Leon XIV – aby rozpalił w nas na nowo pragnienie wzajemnego zrozumienia i słuchania, życia we wspólnocie z szacunkiem i współczuciem. Obdarz nas odwagą, by iść drogą dialogu, by na konflikty odpowiadać gestami braterstwa, by otwierać serca na innych – bez lęku przed różnicami”.

W modlitwie odnoszącej się do intencji na sierpień Ojciec Święty prosi też Boga, aby uczynił nas budowniczymi mostów, zdolnymi przekraczać granice i ideologie, a na bliźnić patrzeć oczami serca, rozpoznając w każdym jego nienaruszalną godność. „Pomóż nam stwarzać przestrzenie, w których może rozkwitać nadzieja, gdzie różnorodność nie będzie zagrożeniem, lecz bogactwem, które czyni nas bardziej ludźmi” – modli się na zakończenie Papież.

Papieskie Wideo O umiejętność życia wspólnego – Papieska Intencja Modlitewna – sierpień 2025
NASZYM ZDANIEM

Lubimy się dzielić?

Maria Sołowiej

Lubimy się dzielić?

Siedzimy w swoich bańkach informacyjnych, zwykle opowiadamy się po jednej stronie.

Za piecem u Pana Boga

Andrzej Macura

Za piecem u Pana Boga

Nie, tak dobrze to jeszcze nie jest. Ale jakiś przedsmak...

Lubię wracać...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lubię wracać...

Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.

