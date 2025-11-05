info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Szef KOWR: działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu
Szef KOWR: działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu

Piotr Wielgomas podkreślił, że nie zależało mu "na żadnych spekulacjach".

Działka w Zabłotni pod kolej do Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł - poinformował w środę dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz. Stanie się to tak szybko, jak to będzie możliwe; to kwestia najbliższych dni lub tygodni - dodał.

W środę w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odbyło się spotkanie kierownictwa tej instytucji m.in. z właścicielem działki w Zabłotni, wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem, w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki potrzebnej pod CPK.

- Zapowiadałem kilka dni temu, że zrobimy wszystko, by jak najszybciej ta działka wróciła do zasobu Skarbu Państwa i tak też się dzieje - powiedział po zakończeniu spotkania minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Dodał, że zasady zostały ustalone przy "dobrej woli obu stron".

- Będzie, mówiąc bardzo potocznie, zwrot nieruchomości za cenę, jaka była zapłacona w pierwotnym akcie notarialnym. Pan Piotr (Wielgomas - PAP) rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu - powiedział Smolarz po spotkaniu.

Jak podkreślił, w umowie były warunki, po których spełnieniu KOWR mógłby odzyskać działkę, ale te nie zaistniały. Zaznaczył, że można jednak zmienić samą treść umowy w taki sposób, aby mogło dojść do formalnego odkupu. Pytany, kiedy działka przejdzie w posiadanie KOWR, stwierdził, że "tak szybko, jak to będzie możliwe". Dodał, że jest to kwestia najbliższych tygodni lub dni.

- Umowa jest na bieżąco konsultowana z Prokuratorią Generalną, ale również z notariuszem, bo on ostatecznie będzie zaświadczał o poprawności tej umowy. Zatem to są tylko rzeczy już techniczne, bo najważniejsza jest dobra wola - powiedział.

Piotr Wielgomas podkreślił, że nie zależało mu "na żadnych spekulacjach" na kupionym od KOWR gruncie. Dodał, że od samego początku był otwarty na porozumienie i rozwiązanie sytuacji.

Zaprzeczył, pytany, czy podczas spotkania rozmawiano o wykupie od KOWR-u innej, podobnej działki. - Nie rozmawialiśmy o wykupie. Przede wszystkim rozmawialiśmy o rozwiązaniu głównej sytuacji i o tym, aby ten grunt wrócił do zasobów Skarbu Państwa, żeby móc realizować inwestycję strategiczną, jaką jest CPK - podkreślił przedsiębiorca. - To inwestycja strategiczna i interes państwa jest interesem nadrzędnym - dodał.

Minister Krajewski pytany, czy będą kolejne dymisje w KOWR w związku z tą sprawą, stwierdził, że kontrola w KOWR jest prowadzona i jeżeli jej wyniki będą dawały do tego podstawę, to takie decyzje będą podejmowane. Dodał, że jeśli będzie potrzeba, będą też kierowane doniesienia do organów ścigania lub prokuratury.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że poza sprawą działki w Zabłotni jest "wiele kwestii", które były już zgłaszane do prokuratury, były przedmiotem kontroli NIK lub KAS. Jak stwierdził, "te wszystkie kwestie należy wyjaśnić jak najszybciej".

Jak poinformował w komunikacie KOWR, zwrot działki na rzecz Skarbu Państwa nastąpi za pierwotną cenę sprzedaży, czyli 22 mln 760 tys. zł.

***

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa - CPK - Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

PAP |

dodane 05.11.2025 17:48

