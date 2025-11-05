info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ukraina: Trwają zacięte walki na odcinku pokrowskim
rss newsletter facebook twitter

Ukraina: Trwają zacięte walki na odcinku pokrowskim

Prezydent Ukrainy z dowódcami w obwodzie donieckim  
UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /PAP/EPA Prezydent Ukrainy z dowódcami w obwodzie donieckim

Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował w środę o trwających intensywnych walkach wokół Pokrowska, gdzie rosyjska armia próbuje okrążyć broniące się ukraińskie jednostki. Według strony ukraińskiej nie doszło do okrążenia miasta.

- W ciągu ostatniej doby na całej linii frontu zarejestrowano 154 starcia Sił obrony Ukrainy z rosyjskimi najeźdźcami. 52 ataki przeciwnika zanotowano na odcinku pokrowskim - napisano w codziennym komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii, opublikowanym na Facebooku.

Jak informuje projekt analityczny DeepState w sieci Telegram, rosyjskie siły wzmacniają swoje pozycje w Pokrowsku: w niektórych dzielnicach są w stanie przeprowadzać koncentrację sił i tworzyć stabilne szlaki logistyczne. Walki z niewielkimi grupami rosyjskich żołnierzy toczą się w całym mieście.

- Sytuacja pozostaje krytyczna. Jeśli Pokrowsk zostanie zajęty, to Myrnohrad zostanie tym samym odcięty - napisali analitycy DeepState, zwracając uwagę na konieczność wycofania się sił ukraińskich z pozostałej części aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej w przypadku wystąpienia takiego scenariusza.

Rosyjskie media, cytowane przez agencję Reutera, twierdzą, że siły ukraińskie zostały tam okrążone.

Rosyjska armia stara się zająć Pokrowsk od 2024 roku. Wobec zagrożenia okrążeniem z północy i południa, na przełomie października i listopada do działań w Pokrowsku skierowano także jednostki specjalne wywiadu wojskowego, SBU i wojsk powietrznodesantowych Ukrainy.

Przed pełnoskalową wojną rosyjsko-ukraińską, położony w obwodzie donieckim Pokrowsk liczył ok. 60 tys. mieszkańców. Jest ważnym lokalnym ośrodkiem administracyjnym i węzłem logistycznym: przez miasto przebiega międzynarodowa droga M30, łącząca zachodnie i wschodnie obwody Ukrainy (tzw. Droga Jedności). 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.11.2025 18:01

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym | "The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina | Ukraina: Pojazd-robot wywiózł rannego żołnierza z rosyjskiej strony frontu, pokonując 60 km | Ukraina: Rosja w tym tygodniu użyła ok. 2,7 tys. dronów i pocisków | Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 