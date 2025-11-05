Ukraina: Trwają zacięte walki na odcinku pokrowskim

Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował w środę o trwających intensywnych walkach wokół Pokrowska, gdzie rosyjska armia próbuje okrążyć broniące się ukraińskie jednostki. Według strony ukraińskiej nie doszło do okrążenia miasta.

- W ciągu ostatniej doby na całej linii frontu zarejestrowano 154 starcia Sił obrony Ukrainy z rosyjskimi najeźdźcami. 52 ataki przeciwnika zanotowano na odcinku pokrowskim - napisano w codziennym komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii, opublikowanym na Facebooku.

Jak informuje projekt analityczny DeepState w sieci Telegram, rosyjskie siły wzmacniają swoje pozycje w Pokrowsku: w niektórych dzielnicach są w stanie przeprowadzać koncentrację sił i tworzyć stabilne szlaki logistyczne. Walki z niewielkimi grupami rosyjskich żołnierzy toczą się w całym mieście.

- Sytuacja pozostaje krytyczna. Jeśli Pokrowsk zostanie zajęty, to Myrnohrad zostanie tym samym odcięty - napisali analitycy DeepState, zwracając uwagę na konieczność wycofania się sił ukraińskich z pozostałej części aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej w przypadku wystąpienia takiego scenariusza.

Rosyjskie media, cytowane przez agencję Reutera, twierdzą, że siły ukraińskie zostały tam okrążone.

Rosyjska armia stara się zająć Pokrowsk od 2024 roku. Wobec zagrożenia okrążeniem z północy i południa, na przełomie października i listopada do działań w Pokrowsku skierowano także jednostki specjalne wywiadu wojskowego, SBU i wojsk powietrznodesantowych Ukrainy.

Przed pełnoskalową wojną rosyjsko-ukraińską, położony w obwodzie donieckim Pokrowsk liczył ok. 60 tys. mieszkańców. Jest ważnym lokalnym ośrodkiem administracyjnym i węzłem logistycznym: przez miasto przebiega międzynarodowa droga M30, łącząca zachodnie i wschodnie obwody Ukrainy (tzw. Droga Jedności).