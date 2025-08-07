Turcja: Władze zamierzają ograniczyć napływ turystów do Kapadocji

Władze Turcji przedstawiły plan ochrony Kapadocji przed zwiększającym się ruchem turystycznym, który przewiduje m.in. zaostrzenie kontroli i wydanie wytycznych dla turystów oraz wznowienie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu - poinformował dziennik "Hurriyet".

W 2024 roku Kapadocję, położoną w środkowej części Wyżyny Anatolijskiej, odwiedziło 4,5 mln turystów z kraju i zagranicy. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku liczba ta wyniosła 1,6 miliona. Większość regionu jest klasyfikowana jako obszar chroniony, obejmujący naturalne krajobrazy, stanowiska archeologiczne, zabytki i miejskie obszary chronionego krajobrazu.

Wraz ze wzrostem popularności Kapadocja zmaga się jednak z coraz większymi wyzwaniami, takimi jak nielegalna zabudowa, degradacja środowiska i niszczenie stanowisk archeologicznych - podkreśla "Hurriyet".

Regionalny urząd dziedzictwa Kapadocji, działający w ramach ministerstwa kultury i turystyki, wciela w życie nowy plan działania w odpowiedzi na te zagrożenia. Jednym z głównych celów jest uregulowanie działalności turystycznej, w szczególności wycieczek na quadach, jeepach i wypraw konnych. Ich trasy mają zostać ściśle określone, a dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek monitorowania pojazdów systemem GPS. Organizatorzy wycieczek, które zboczą z zatwierdzonych tras będą narażeni na wysokie kary finansowe.

Innym problemem jest wandalizm w postaci pozostawiania przez turystów napisów na kamiennych formacjach. Do ich usuwania trzeba używać m.in. specjalnych parownic - pisze "Hurriyet.