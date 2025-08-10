Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » UE: porozumienie pomiędzy Rosją a USA musi uwzględniać Ukrainę i Unię
rss newsletter facebook twitter

UE: porozumienie pomiędzy Rosją a USA musi uwzględniać Ukrainę i Unię

A wojna trwa...  
SERGEY DOLZHENKO /PAP/EPA A wojna trwa...

W poniedziałek nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE.

Reklama

Jakiekolwiek porozumienie pomiędzy Rosją a USA musi uwzględniać Ukrainę i Unię Europejską - oświadczyła w niedzielę szefową unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zapowiedziała na poniedziałek nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE.

Jest to reakcja szefowej dyplomacji UE na zapowiedziane na najbliższy piątek na Alasce spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem dotyczące wojny w Ukrainie. Nie jest jasne, czy w spotkaniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W oświadczeniu opublikowanym przez agencję Reuters Kallas podkreśliła, że Stany Zjednoczone mają moc, by zmusić Rosję do negocjowana pokoju na serio.

"Jakiekolwiek porozumienie pomiędzy Rosją a USA musi uwzględniać Ukrainę i Unię Europejską" - oświadczyła. Kallas dodała, że taka potencjalna umowa pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą "nie może stać się trampoliną do dalszej rosyjskiej agresji".

Wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych zaznaczyła, że "wszystkie tymczasowo okupowane terytoria należą do Ukrainy".

W nocy z soboty na niedzielę oświadczenie w tej sprawie wydało sześcioro europejskich przywódców, w tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (Kallas jako szefowa dyplomacji UE jest jej zastępczynią) oraz premier Polski Donald Tusk. Liderzy podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

"Ukraina ma swobodę wyboru własnego losu. Sensowne negocjacje mogą mieć miejsce jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać ustalona bez Ukrainy" - napisali.

Obok von der Leyen i Tuska dokument podpisali: francuski prezydent Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz premier Włoch Giorgia Meloni.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 10.08.2025 18:36

TAGI| DYPLOMACJA, KE, ORGANIZACJE, PAP, ROSJA, UE, UKRAINA, UNIA EUROPEJSKA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja" | Przywódcy europejscy: z zadowoleniem przyjęliśmy wysiłki Trumpa, | Prezydent USA zdał raport europejskim przywódcom
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
17°C Czwartek
rano
23°C Czwartek
dzień
wiecej »

Reklama

 