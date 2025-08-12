Reklama

Trwa akcja ratownicza po wstrząsie w kopalni Knurów
Trwa akcja ratownicza po wstrząsie w kopalni Knurów

Trwa akcja ratownicza po wstrząsie w kopalni Knurów  
PAP/Michał Meissner Teren kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów, 12 bm. Wg informacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej w poniedziałek, 11 bm. o 21:26 doszło do wstrząsu na poziomie 850 metrów. W rejonie zdarzenia przebywało 9 pracowników, 8 z nich udało się wycofać, trwają poszukiwania jednego z górników.

Trwa akcja ratownicza po wstrząsie, do którego doszło w kopani Knurów - podała we wtorek rano Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Nie ma kontaktu w jednym z górników, z zagrożonego rejonu o własnych siłach wycofało się ośmiu innych pracowników.

Tomasz Siemieniec z zespołu prasowego JSW poinformował, że do wstrząsu doszło w poniedziałek o 21.26 w przodku 32a na poziomie 850 metrów, podczas drążenia. Tzw. ruch Knurów jest częścią kopani Knurów-Szczygłowice, należącej do JSW.

W rejonie objętym zdarzeniem przebywało dziewięciu górników. Ośmiu pracowników przodka wycofało się o własnych siłach, z jednym z górników nie ma kontaktu.

"Dyrekcja kopalni natychmiast podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej. Aktualnie w akcji bierze udział 7 zastępów ratowniczych" - podał Siemieniec w rozesłanym mediom komunikacie.

Szerszych informacji na temat prowadzonej akcji przedstawiciele JSW mają przekazać jeszcze we wtorek rano podczas briefingu prasowego.(PAP)

kon/ ktl/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 12.08.2025 07:44

GÓRNICTWO, KNURÓW, WYPADKI, WĘGIEL

