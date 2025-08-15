Pakistan: 164 osoby zginęły na skutek ulewnych deszczy

W niebezpieczeństwie są także przebywający na zalewanych terenach turyści.
164 osoby zginęły w ciągu ostatniej doby na skutek ulewnych deszczy na północy Pakistanu; w katastrofie śmigłowca służb ratowniczych śmierć poniosło pięć osób - poinformowały w piątek pakistańskie władze.
W sumie od początku pory monsunowej, która zaczęła się pod koniec czerwca, w Pakistanie zginęło już w wyniku ulewnych deszczy blisko 500 osób.
Najwięcej osób zginęło w ciągu ostatniej doby w górskiej prowincji Chajber Pasztunchwa, graniczącej z Afganistanem - co najmniej 150. W prowincji tej rozbił się też śmigłowiec służb ratowniczych. Zginęło pięciu członków załogi, w tym dwóch pilotów.
Dziewięć osób poniosło śmierć w pakistańskiej części Kaszmiru, a pięć - w turystycznym regionie Gilgit-Baltistan.
Rzeczniczka władz pakistańskich powiedziała agencji AFP, że ludzie zginęli na skutek zawalenia się ich domów oraz w samochodach, porwanych przez osuwające się błoto.
Wcześniej informowano, że ratownicy usiłują wydostać z doliny Siran w prowincji Chajber Pasztunchwa 1300 turystów, którzy utknęli w tej części kraju na skutek powodzi i osunięć ziemi.
Władze ostrzegają, że do końca pory monsunowej w połowie września opady jeszcze się zwiększą.
Na porę monsunową, która rozpoczyna się pod koniec czerwca, przypada 70-80 proc. rocznych opadów.
W 2022 r. Pakistan dotknęła najtragiczniejsza w historii pora monsunowa - zginęło ponad 1700 osób, a wielkość szkód oszacowano na 40 mld dolarów.
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Briefing po spotkaniach w Białym Domu
Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.
W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.
W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.
Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.