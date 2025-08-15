Pakistan: 164 osoby zginęły na skutek ulewnych deszczy

W niebezpieczeństwie są także przebywający na zalewanych terenach turyści.

164 osoby zginęły w ciągu ostatniej doby na skutek ulewnych deszczy na północy Pakistanu; w katastrofie śmigłowca służb ratowniczych śmierć poniosło pięć osób - poinformowały w piątek pakistańskie władze.

W sumie od początku pory monsunowej, która zaczęła się pod koniec czerwca, w Pakistanie zginęło już w wyniku ulewnych deszczy blisko 500 osób.

Najwięcej osób zginęło w ciągu ostatniej doby w górskiej prowincji Chajber Pasztunchwa, graniczącej z Afganistanem - co najmniej 150. W prowincji tej rozbił się też śmigłowiec służb ratowniczych. Zginęło pięciu członków załogi, w tym dwóch pilotów.

Dziewięć osób poniosło śmierć w pakistańskiej części Kaszmiru, a pięć - w turystycznym regionie Gilgit-Baltistan.

Rzeczniczka władz pakistańskich powiedziała agencji AFP, że ludzie zginęli na skutek zawalenia się ich domów oraz w samochodach, porwanych przez osuwające się błoto.

Wcześniej informowano, że ratownicy usiłują wydostać z doliny Siran w prowincji Chajber Pasztunchwa 1300 turystów, którzy utknęli w tej części kraju na skutek powodzi i osunięć ziemi.

Władze ostrzegają, że do końca pory monsunowej w połowie września opady jeszcze się zwiększą.

Na porę monsunową, która rozpoczyna się pod koniec czerwca, przypada 70-80 proc. rocznych opadów.

W 2022 r. Pakistan dotknęła najtragiczniejsza w historii pora monsunowa - zginęło ponad 1700 osób, a wielkość szkód oszacowano na 40 mld dolarów.