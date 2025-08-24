Nie wystarczy wykonywanie aktów religijnych, jeśli te nie przemieniają serca. Panu nie podobają się ofiary i modlitwy, jeśli nie prowadzą do życia miłością do braci – wskazał Leon XIV w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.
Dodał, że „piękna prowokacja dzisiejszej Ewangelii” podważa „pewność wierzących”.
Papież w rozważaniu nawiązał do czytania z niedzielnej Ewangelii, kiedy Jezus mówi o ciasnych drzwiach prowadzących do zbawienia. W pierwszej chwili, ten obraz budzi pytanie: skoro Bóg jest Ojcem miłości i miłosierdzia, który zawsze czeka z otwartymi ramionami, to dlaczego Jezus mówi, że drzwi zbawienia są ciasne?
Ojciec Święty wskazał, że z pewnością słowa Jezusa nie mają nas zniechęcić, lecz „mają przede wszystkim wstrząsnąć zarozumiałością tych, którzy sądzą, że już zostali zbawieni, tych, którzy praktykują religię i z tego powodu czują się już w porządku.”
„W rzeczywistości nie zrozumieli oni, że nie wystarczy wykonywanie aktów religijnych, jeżeli te nie przemieniają serca – Pan nie chce kultu oderwanego od życia i nie podobają Mu się ofiary i modlitwy, jeśli nie prowadzą do życia miłością do braci i praktykowania sprawiedliwości” – podkreślił Leon XIV.
Papież mówił dalej, że „piękna jest ta prowokacja, jaka dociera do nas z dzisiejszej Ewangelii: podczas gdy nam zdarza się niekiedy osądzać ludzi dalekich od wiary, Jezus podważa właśnie ‘pewność wierzących’”.
„W istocie mówi nam On, że nie wystarcza wyznawać wiarę słowami, jeść i pić z Nim celebrując Eucharystię, albo dobrze znać nauczanie chrześcijańskie. Nasza wiara jest autentyczna, kiedy obejmuje całe nasze życie, kiedy staje się kryterium naszych wyborów, kiedy czyni nas kobietami i mężczyznami angażującymi się na rzecz dobra i podejmującymi ryzyko w miłości, właśnie tak jak to robił Jezus” – dodał Ojciec Święty.
Przypomniał, że Chrystus sam przeszedł przez „ciasne drzwi” krzyża i On jest bramą, przez którą musimy przejść, aby być zbawieni, stając się ludźmi zaprowadzającymi sprawiedliwość i pokój.
„Czasami oznacza to dokonywanie trudnych i niepopularnych wyborów, walkę z własnym egoizmem i poświęcanie się dla innych, trwanie w dobru tam, gdzie zdaje się przeważać logika zła” – mówił Ojciec Święty, dodając, że po przekroczeniu tego progu wejdziemy w szerokie serce Boga i dostąpimy radości wiecznego święta, które On dla nas przygotował.
