Papież pisze do prezydenta Ukrainy w 34. rocznicę ogłoszenia jej niepodległości
Papież pisze do prezydenta Ukrainy w 34. rocznicę ogłoszenia jej niepodległości

Papież pisze do prezydenta Ukrainy w 34. rocznicę ogłoszenia jej niepodległości  
PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT Leon XIV

W 34. Rocznicę ogłoszenia niepodległości Ukrainy Papież Leon XIV wystosował przeslanie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w którym zapewnia o modlitwie za cierpiący naród ukraiński. Zapewnił o modlitwie „by ucichł huk oręża i

„Z sercem zranionym przemocą, która pustoszy waszą ziemię, zwracam się do was w dniu waszego święta narodowego. Pragnę was zapewnić o mojej modlitwie za naród ukraiński cierpiący z powodu wojny – szczególnie za tych, którzy zostali zranieni na ciele, za osieroconych po stracie bliskich oraz za tych, którzy zostali pozbawieni swoich domów” – npisał Papież do prezydenta Ukrainy.

„Niech sam Bóg ich pocieszy; niech umocni rannych i obdarzy wiecznym odpoczynkiem zmarłych. Błagam Pana, aby poruszył serca ludzi dobrej woli, by ucichł huk oręża i ustąpił miejsca dialogowi, otwierając drogę do pokoju dla dobra wszystkich. Powierzam wasz naród Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju” dodał Ojciec Święty.

Wołodymyr Zełenski odpowiedział na platformie X, że jest wdzięczny papieżowi za wsparcie.

„Jestem szczerze wdzięczny Jego Świątobliwości za jego głębokie słowa, modlitwę i uwagę poświęconą narodowi Ukrainy w trakcie wyniszczającej wojny. Wszystkie nasze nadzieje i wysiłki są skierowane na osiągnięcie przez nasz naród długo oczekiwanego pokoju. Aby dobro, prawda i sprawiedliwość zwyciężyły. Doceniamy moralne przywództwo i apostolskie wsparcie” – napisał Zełenski.

Wojciech Rogacin

VATICANNEWS.VA |

dodane 24.08.2025 11:25

TAGI| LEON XIV, UKRAINA

