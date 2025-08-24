Burkina Faso: Junta zakończył program walki z malarią  

Przywódca junty wojskowej w Burkina Faso Ibrahim Traore zakazał kontynuowania wspieranego przez zachodnie organizacje projektu badawczego, który miał powstrzymać rozprzestrzenianie się malarii - podał Bloomberg. Traore uznał, że projekt traktuje Afrykę jak poligon doświadczalny i stanowi współczesną formę neokolonializmu.
Rozpoczęta w 2012 r. inicjatywa Target Malaria jest finansowana przez Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz Open Philanthropy. Koncentruje się na modyfikowaniu genów u samców komarów, co czyni je bezpłodnymi, zmniejszając ich populację w Afryce Subsaharyjskiej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku roznoszone przez nie malaria i denga zabijają w tym regionie co najmniej pół miliona osób, głównie dzieci poniżej piątego roku życia.
Rząd Burkina Faso nakazał również zniszczenie wszystkich pojemników, w których przechowywane były zmodyfikowane komary. Większość pochodziła z laboratoriów amerykańskich, włoskich i brytyjskich. Krytycy tego projektu pochwalili Traore za przeciwstawienie się wpływom mocarstw imperialnych na afrykańską politykę zdrowotną i rolną.
"Jestem dumny z mojego rządu (...). Kraje afrykańskie muszą trzymać się z daleka od tych organizacji. Nie są w Afryce dla naszego dobra. Musimy zadbać o nasze własne systemy opieki zdrowotnej. Wyrzućmy ich!" - napisał na platformie X jeden ze zwolenników junty. Inni posunęli się dalej, wiążąc wzrost liczby zachorowań na malarię w Burkina Faso w latach 2019-2021 z genetycznie modyfikowanymi komarami. "Te genetycznie zmodyfikowane komary sprawiają, że naturalne komary są bardziej niebezpieczne" - twierdził inny komentujący na X.
Zakończenie projektu walki z malarią wpisuje się w działania junty przeciwko wspieranym przez zagranicę organizacjom pozarządowym. W marcu 2025 r. Burkina Faso wycofało się z Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF), rok wcześniej zawiesiło działanie kilku międzynarodowych mediów, m.in. BBC, Deutsche Welle i "Le Monde". Junta wyrzuciła również z kraju stacjonujące w nim oddziały wojsk francuskich pomagające w walce z dżihadystycznymi bojówkami, które kontrolują niemal 70 proc. kraju.
