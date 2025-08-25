Reklama

Tysiące pielgrzymów docierają na Jasną Górę
Tysiące pielgrzymów docierają na Jasną Górę

Tysiące pielgrzymów docierają na Jasną Górę  
Klasztor jasnogórski

Matka Boża Częstochowska jest najbliższa naszemu sercu – wyznają ci, którzy pielgrzymują teraz na „Imieniny Maryi” na Jasną Górę pieszo, rowerami, biegiem i na rolkach. W wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej docierają kolejne pielgrzymki, diecezjalna z Tarnowa, trzy paulińskie i kilkadziesiąt małych grup, w tym jedna ze Słowacji. Z Warszawy, jak zwykle, przyjedzie też pielgrzymka na rolkach. Pątniczy strumień napływać będzie aż do wieczora.

Abp Wacław Depo, wskazując na wciąż aktualny w polskiej duchowości fenomen pielgrzymowania, zwłaszcza pieszego, na Jasną Górę, podkreśla znaczenie oddziaływania Matki Bożej. „Ci ludzie mają świadomość celu, do którego zdążają. To znaczy, że idą na spotkanie z Matką, nie z obrazem. Bo niektórym by się wydawało, że my jesteśmy czcicielami obrazów czy złotych ram. Nie, tak nie jest. Jesteśmy czcicielami osoby Maryi, Matki Chrystusa. To też oznacza, że dar Jezusa z wysokości krzyża, kiedy Maryja stała się również naszą Matką, nas zobowiązuje i zachęca do tego, żeby przez Jej duchowe i macierzyńskie pośrednictwo Ona mówiła Chrystusowi o nas” - powiedział metropolita częstochowski.

Z niektórych miejsc, jak np. z ziemi wieluńskiej, w tym roku przyszło więcej pątników. Jak odnotowali organizatorzy, od 12 lat nie było takiej dobrej frekwencji, przyszło ponad pół tysiąca osób. – A szliśmy po raz 162. – dopowiada ks. Adam Kępka. Wieluńscy pątnicy na Jasną Górę idą dwa dni, dwa dni tu świętują i kolejne dwa wracają do domów, też pieszo. W organizację pielgrzymki zaangażowani są świeccy, też młodzi. Dla Maćka to trzecia pielgrzymka. – To jest wspólnota, warto tego doświadczyć – podkreśla młody pątnik.

Pielgrzymka to także swoista szkoła relacji i taki właśnie temat: „W Bożej szkole relacji” stał się motywem jednej ze starszych pielgrzymek, które dziś przybyły na Jasną Górę - to grupa "od paulinów" z Wieruszowa. W tym roku przybyła już po raz 286.

Wieruszowscy pątnicy przekonywali, że chrześcijaństwo jest w swej istocie jest drogą miłości i budowania więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. To także pielgrzymka, która po uroczystościach ku czci Matki Bożej częstochowskiej, dzień później, również sto kilometrów wraca pieszo do domu.

Dotarła już także najstarsza grupa, która wyrusza z Warszawy - to Praska Pielgrzymka Pomocników Matki Kościoła. Ruch powstał z woli Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, by pomagać innym wytrwać w wierności Ślubom Narodu złożonym na Jasnej Górze w 1956 r. Podczas tegorocznej pielgrzymki rozważali szóste przyrzeczenie Jasnogórskich Ślubów Narodu o pracy nad cnotami narodowymi. Po raz pierwszy Praska Pielgrzymka Piesza wyruszyła w rok po ślubach jasnogórskich króla Jana Kazimierza w połowie XVII w. Ostatnia wyszła w roku 1917, lecz nie dotarła do celu z powodu działań wojennych na froncie w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. W 1983 r. została wznowiona właśnie przez Pomocników Matki Kościoła.

Wśród pielgrzymów są i tacy, dla których są to już kolejne w tym roku rekolekcje w drodze. - Cieszymy się, że wciąż ludzie podejmują pielgrzymkowy trud i jest ich coraz więcej – mówi ks. Paweł Tracz, dyrektor Pielgrzymki Zagłębiowskiej. Uczestniczy w niej 1300 osób. To już druga pielgrzymka piesza z diec. sosnowieckiej w sierpniu. Dla pątników z Zagłębia to szczególny czas duchowego przygotowania do przyjęcia u siebie Obrazu Nawiedzenia. Peregrynacja rozpocznie się 30 sierpnia. - Szukam spokoju w sercu. Matce Bożej jest zawsze za co podziękować, o co poprosić i przeprosić – mówił Jarosław Broncel z Żelisławic.

Na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej pielgrzymuje w sumie kilkadziesiąt pieszych pielgrzymek, głównie z regionu częstochowskiego. Matka Boża Jasnogórska jest bowiem główną patronką archidiecezji częstochowskiej. Przybywają także pątnicy z sąsiadujących diecezji.

270 km w 5 dni pokonają uczestnicy 22. Pielgrzymki Rolkowej z Warszawy.

O godz. 17.15 w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny odprawione zostaną nieszpory. Po nich wyruszy Diecezjalna Procesja Maryjna na Jasną Górę. Procesja przejdzie z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. O 19.00 odprawiona zostanie ostatnia Msza św. nowennowa.

Jutro główna suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski i ponowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu odprawiona zostanie o godz. 11.00. O 19.00 sprawowana będzie Msza św. z okazji patronalnego święta metropolii częstochowskiej.

Jedyna taka, bo setna - 100. Piesza Pielgrzymka Łódzka już na Jasnej Górze

KAI DODANE 24.08.2025

Jedyna taka, bo setna - 100. Piesza Pielgrzymka Łódzka już na Jasnej Górze

Z przesłaniem, by nie bać się zdobywać osobistą świętość, budować międzyludzkie mosty, troszczyć się o pokój w swoim sercu, w najbliższych środowiskach, wypraszać go u Boga dla świata, dzielić się swoją maryjną duchowością, na Jasną Górę dotarła 100. Piesza Pielgrzymka Łódzka. Przyszło ponad 2,2 tys. pątników z kard. Grzegorzem Rysiem.

KAI

dodane 25.08.2025 14:38

JASNA GÓRA

Tydzień z Wiara.pl

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

