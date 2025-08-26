Pozostaną, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec.

Prawosławni i katoliccy duchowni i zakonnice z Gazy ogłosili we wtorek, że nie opuszczą parafii w tym mieście w związku z zapowiedzianą ofensywą wojsk izraelskich. Dwa kościoły przyjęły setki cywili. Księża i zakonnice mają zostać, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec. "Wśród tych, którzy szukają schronienia na terenach kościelnych, jest wielu osłabionych i niedożywionych (...). Opuszczenie Gazy i próba ucieczki na południe byłaby dla nich po prostu wyrokiem śmierci. (...) Z tego powodu duchowni i zakonnice zdecydowali się pozostać i nadal opiekować się wszystkimi pozostającymi na terenach kościelnych" - napisano we wspólnym oświadczeniu patriarchatów łacińskiego i prawosławnego w Jerozolimie.

Na terenie Gazy działa katolicka parafia św. Rodziny i prawosławna św. Porfiriusza. Według szacunków w całej Strefie Gazy mieszka około tysiąca chrześcijan. W komunikacie zaznaczono, że od wybuchu wojny jesienią 2023 r. na terenach kościelnych w Strefie Gazy schronienie znalazły setki cywilów, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnościami.

Wspólnoty chrześcijańskie podkreśliły, że nie wiedzą, co wydarzy się w Gazie, ale przypominają swoje poprzednie stanowisko, że "przyszłości nie można budować na niewoli, wysiedleniu Palestyńczyków czy zemście". Wezwali do zakończenia "bezsensownej i wyniszczającej wojny" oraz do wypuszczenia izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy przez palestyńskie organizacje terrorystyczne.

Izrael zapowiedział na początku sierpnia nową ofensywę, której celem jest zajęcie Gazy - największego miasta palestyńskiego terytorium. Rząd przedstawia Gazę jako bastion Hamasu, który musi zostać zdobyty, by ostatecznie pokonać tę organizację.

Operacja ma potrwać kilka miesięcy i zakłada przesiedlenie około miliona Palestyńczyków, czyli blisko połowy całej ludności Strefy Gazy. Mieszkańcy miasta mają zostać przesiedleni na południe, później do Gazy mają wkroczyć izraelscy żołnierze. Wojsko już prowadzi intensywne ataki na obrzeża miasta w ramach przygotowań do właściwej ofensywy. Zapowiedź tej operacji wojskowej spotkała się z falą krytyki ze strony światowej opinii publicznej i ostrzeżeniami, że może pogłębić panujący w Strefie Gazy kryzys humanitarny, w tym głód.

Prawosławny kościół św. Porfiriusza, jedna z najstarszych chrześcijańskich świątyń na świecie, został uszkodzony w czasie izraelskiego nalotu w październiku 2023 r., w którym zginęło co najmniej 16 chroniących się tam osób. Katolicki kościół św. Rodziny został ostrzelany w lipcu przez wojska izraelskie. Zginęły wówczas trzy osoby. Władze izraelskie przekazały później, że atak był wynikiem błędu.

Jerzy Adamiak