Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą
rss newsletter facebook twitter

Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą

Armia Izraela się przygotowuje  
ATEF SAFADI /PAP/EPA Armia Izraela się przygotowuje

Pozostaną, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec.

Reklama

Prawosławni i katoliccy duchowni i zakonnice z Gazy ogłosili we wtorek, że nie opuszczą parafii w tym mieście w związku z zapowiedzianą ofensywą wojsk izraelskich. Dwa kościoły przyjęły setki cywili. Księża i zakonnice mają zostać, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec. "Wśród tych, którzy szukają schronienia na terenach kościelnych, jest wielu osłabionych i niedożywionych (...). Opuszczenie Gazy i próba ucieczki na południe byłaby dla nich po prostu wyrokiem śmierci. (...) Z tego powodu duchowni i zakonnice zdecydowali się pozostać i nadal opiekować się wszystkimi pozostającymi na terenach kościelnych" - napisano we wspólnym oświadczeniu patriarchatów łacińskiego i prawosławnego w Jerozolimie.

Na terenie Gazy działa katolicka parafia św. Rodziny i prawosławna św. Porfiriusza. Według szacunków w całej Strefie Gazy mieszka około tysiąca chrześcijan. W komunikacie zaznaczono, że od wybuchu wojny jesienią 2023 r. na terenach kościelnych w Strefie Gazy schronienie znalazły setki cywilów, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnościami.

Wspólnoty chrześcijańskie podkreśliły, że nie wiedzą, co wydarzy się w Gazie, ale przypominają swoje poprzednie stanowisko, że "przyszłości nie można budować na niewoli, wysiedleniu Palestyńczyków czy zemście". Wezwali do zakończenia "bezsensownej i wyniszczającej wojny" oraz do wypuszczenia izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy przez palestyńskie organizacje terrorystyczne.

Izrael zapowiedział na początku sierpnia nową ofensywę, której celem jest zajęcie Gazy - największego miasta palestyńskiego terytorium. Rząd przedstawia Gazę jako bastion Hamasu, który musi zostać zdobyty, by ostatecznie pokonać tę organizację.

Operacja ma potrwać kilka miesięcy i zakłada przesiedlenie około miliona Palestyńczyków, czyli blisko połowy całej ludności Strefy Gazy. Mieszkańcy miasta mają zostać przesiedleni na południe, później do Gazy mają wkroczyć izraelscy żołnierze. Wojsko już prowadzi intensywne ataki na obrzeża miasta w ramach przygotowań do właściwej ofensywy. Zapowiedź tej operacji wojskowej spotkała się z falą krytyki ze strony światowej opinii publicznej i ostrzeżeniami, że może pogłębić panujący w Strefie Gazy kryzys humanitarny, w tym głód.

Prawosławny kościół św. Porfiriusza, jedna z najstarszych chrześcijańskich świątyń na świecie, został uszkodzony w czasie izraelskiego nalotu w październiku 2023 r., w którym zginęło co najmniej 16 chroniących się tam osób. Katolicki kościół św. Rodziny został ostrzelany w lipcu przez wojska izraelskie. Zginęły wówczas trzy osoby. Władze izraelskie przekazały później, że atak był wynikiem błędu.

Jerzy Adamiak

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 26.08.2025 11:22

TAGI| CHRZEŚCIJAŃSTWO, IZRAEL, KOŚCIÓŁ, PAP, PRAWOSŁAWNI, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, WOJNA, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Izrael: W całym kraju protesty | Strefa Gazy: 20 zabitych w ataku na szpital; | Strefa Gazy: 36 zabitych w atakach Izraela | Strefa Gazy: Izrael zabija i szykuje wysiedlenie | Strefa Gazy: W izraelskim ataku zabito pięciu dziennikarzy Al-Dżaziry
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Egoizm w promocji

Andrzej Macura

Egoizm w promocji

Do niedawna trzeba się go było wstydzić. Dziś zaczyna uchodzić za cnotę.

Nie wiedząc

Katarzyna Solecka

Nie wiedząc

Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.

Kosmos

Piotr Drzyzga

Kosmos

Gdyby Elon Musk był ze Śląska, pewnie zwałby się Ilōn Muskowiok. Albo jakoś tak...

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Tajne operacje USA na Grenlandii.

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

"Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej."

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa.

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

2,1 mld. ludzi wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Sytuację nauczycieli religii pogarsza fakt, że MEN dał im za mało czasu na przekwalifikowanie się.

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Zginęło w nich 47 żołnierzy Sił Bezpieczeństwa Puntlandu.

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Jeden został stracony przez terrorystów.

Władimir Putin

Rząd wystąpił do Putina o wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu torturom

Nie podano motywów takiego kroku.

Protestujący w Izraelu blokują drogi

Izrael: W całym kraju protesty

"Rząd porzucił zakładników, ale naród ich uratuje".

Armia Izraela się przygotowuje

Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą

Pozostaną, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
20°C Czwartek
rano
wiecej »

Reklama

 