Módlmy się za śp. pilota Macieja Krakowiana, który zginął w Radomiu; otoczmy modlitwą jego rodzinę oraz rodzinę polskich żołnierzy służących w Siłach Powietrznych WP - napisał w piątek na portalu X Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył.
Kondolencje z tej okazji złożył w piątek na portalu X Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
"Módlmy się za śp. pilota Macieja Krakowiana, który zginął 12 godzin temu w Radomiu. RIP. Otoczmy modlitwą jego rodzinę oraz rodzinę polskich żołnierzy służących w Siłach Powietrznych WP. O 8:30 Msza święta za śp. Pilota w Dęblinie" - napisał hierarcha.
Módlmy się za śp. pilota Macieja Krakowiana, który zginął 12 godzin temu w Radomiu. RIP. Otoczmy modlitwą jego rodzinę oraz rodzinę polskich żołnierzy służących w Siłach Powietrznych WP. O 8:30 Msza święta za śp. Pilota w Dęblinie. pic.twitter.com/77Z06NG6Cw— Wiesław Lechowicz (@bpLechowicz) 29 sierpnia 2025
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w czwartek wieczorem przybył na miejsce katastrofy, oświadczył, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia. Poinformował też, że tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane.
Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.
