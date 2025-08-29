Reklama

Biskup Polowy WP wezwał do modlitwy za pilota, który zginął w katastrofie F-16
Biskup Polowy WP wezwał do modlitwy za pilota, który zginął w katastrofie F-16

Biskup Polowy WP wezwał do modlitwy za pilota, który zginął w katastrofie F-16  
PAP/Piotr Polak

Módlmy się za śp. pilota Macieja Krakowiana, który zginął w Radomiu; otoczmy modlitwą jego rodzinę oraz rodzinę polskich żołnierzy służących w Siłach Powietrznych WP - napisał w piątek na portalu X Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył.

Kondolencje z tej okazji złożył w piątek na portalu X Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

"Módlmy się za śp. pilota Macieja Krakowiana, który zginął 12 godzin temu w Radomiu. RIP. Otoczmy modlitwą jego rodzinę oraz rodzinę polskich żołnierzy służących w Siłach Powietrznych WP. O 8:30 Msza święta za śp. Pilota w Dęblinie" - napisał hierarcha.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w czwartek wieczorem przybył na miejsce katastrofy, oświadczył, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia. Poinformował też, że tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane.

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Katastrofa F-16 w Radomiu: Kim był pilot, który zginął?

PAP DODANE 29.08.2025

Katastrofa F-16 w Radomiu: Kim był pilot, który zginął?

Mjr Maciej "Slab" Krakowian - był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Służył w bazie w Krzesinach. »

PAP

dodane 29.08.2025 11:14

TAGI| KATASTROFY, KOŚCIÓŁ, PAP, WOJSKO, WYPADKI, ZGON

