W paryskiej katedrze Notre Dame odbędzie się w sobotę uroczystość ponownego wprowadzenia do polskiej kaplicy, zainaugurowanej 1 grudnia 2018 roku, kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W wydarzeniu tym weźmie udział pierwsza dama Marta Nawrocka.

Symboliczna dla Polaków kaplica w Notre Dame, z kopią jasnogórskiego obrazu, została zainaugurowana w 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstała jako pierwsza narodowa kaplica w paryskiej katedrze. Jej powstanie wymagało wielu wysiłków ze strony polskich instytucji i wpływowych osób prywatnych. Środki na odnowienie kaplicy dostarczył Senat RP i polska ambasada w Paryżu. Kopia obrazu, autorstwa Tadeusza Mistury, została przekazana przez jasnogórski klasztor.

Jednak już kilka miesięcy po inauguracji kaplica ta stała się niedostępna dla wiernych - 15 kwietnia 2019 roku w Notre Dame wybuchł pożar, który strawił konstrukcję dachu. Obraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i relikwie św. Jana Pawła II z polskiej kaplicy zostały ocalone i wywiezione, nie ucierpiały więc w wyniku pożaru. Naprawa zniszczeń w katedrze trwała pięć lat. Od 8 grudnia 2024 roku świątynia jest znów otwarta, co umożliwia ponowne wprowadzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

We wrześniu br. rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Bogusław Brzyś, zapraszając Polaków w Paryżu do udziału w uroczystości, podkreślił, że w szczególny sposób liczy na obecność przedstawicieli wspólnot duszpasterstwa emigracyjnego oraz stowarzyszeń i organizacji polonijnych.

Kaplica mieści się w ambicie (obejściu chóru) paryskiej katedry. Kaplice powstały w tym miejscu w XIII wieku, podczas rozbudowy świątyni i najpierw służyły jako prywatne miejsca modlitwy dla bractw czy znaczniejszych rodzin. Przez lata dodawano ozdoby - witraże, malowidła ścienne i rzeźby.

Kaplicę, gdzie później znalazła się kopia cudownego obrazu z Jasnej Góry, poświęcono św. Germanowi, biskupowi Paryża w VI wieku. Obrazy ścienne przedstawiają życie świętego. Znajduje się w niej również cenotaf (symboliczny grobowiec) Antoina Eleonora Leona Le Clerc de Juigne'a, arcybiskupa Paryża z przełomu XVII i XVIII wieku. Ogromny XIX-wieczny witraż przedstawia zesłanie Ducha Świętego.

Katedra Notre Dame jest obecnie najchętniej odwiedzanym zabytkiem nie tylko Paryża, ale i Francji. Dla porównania, Bazylika Najświętszego Serca - kościół na szczycie wzgórza Montmartre - przyciągnęła blisko 9 mln gości, Luwr - 8,7 mln, Pałac w Wersalu - 8,4 mln, a Wieża Eiffla - 6,3 mln.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)

awl/ mal/ agz/