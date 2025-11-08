Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego  

Politechnika Częstochowska rozpoczęła prace nad wykorzystaniem robota humanoidalnego PoliWall-e w badaniach i dydaktyce. Urządzenie ma wspierać studentów w nauce programowania i sztucznej inteligencji oraz inspirować do tworzenia własnych konstrukcji.
Jak podkreślił dziekan nowo utworzonego Wydziału Informatyki i Sztucznej Inteligencji dr hab. inż. Mariusz Kubanek, to jeden z pierwszych tego typu projektów w polskim środowisku akademickim.
- Pomysł zakupu robota humanoidalnego narodził się w momencie powołania naszego wydziału - pierwszego w Polsce dedykowanego informatyce i sztucznej inteligencji - powiedział PAP prof. Kubanek. - Chcieliśmy uatrakcyjnić zaplecze dydaktyczne i badawcze, a jednocześnie zainspirować studentów do pracy nad nowoczesnymi technologiami - dodał.
Robot PoliWall-e nie został skonstruowany na uczelni, lecz sprowadzony z zagranicy we współpracy z polską firmą technologiczną. Jak tłumaczył dziekan, urządzenie jest w pełni programowalne i oparte na otwartym oprogramowaniu, co umożliwia jego dalszy rozwój przez studentów i naukowców.
- Zależało nam, aby mieć robota, którego możemy dowolnie programować - wyjaśnił prof. Kubanek. - PoliWall-e jest obecnie wykorzystywany przez koło naukowe Sztuczna Inteligencja, które eksperymentuje z jego możliwościami w zakresie przetwarzania obrazu, mowy i autonomicznego poruszania się - dodał.
Robot wyposażony jest m.in. w kamerę głębi i lidar, dzięki czemu może przetwarzać informacje o otoczeniu, rozpoznawać osoby, komunikować się w języku polskim i angielskim oraz poruszać się między wyznaczonymi punktami. Uczelnia planuje dalsze rozwijanie jego funkcjonalności - w tym algorytmów uczenia maszynowego i systemów rozpoznawania twarzy.
Jak podkreślił dziekan, projekt PoliWall-e ma charakter otwarty i interdyscyplinarny. W prace nad jego rozwojem mają włączyć się nie tylko informatycy, ale również studenci innych wydziałów Politechniki.
- Chcemy, by robot stał się projektem ogólnouczelnianym. Naszym długofalowym celem jest stworzenie własnego, od podstaw zaprojektowanego humanoida, który powstanie w całości na Politechnice Częstochowskiej - zapowiedział prof. Kubanek.
Władze wydziału liczą, że inicjatywa przyczyni się do ożywienia badań nad robotyką humanoidalną w Polsce, która - jak zauważył prof. Kubanek - wciąż pozostaje w tyle za ośrodkami z Azji czy Stanów Zjednoczonych.
- W Polsce mamy wielu specjalistów od robotów przemysłowych, ale w dziedzinie humanoidów dopiero zaczynamy. Chcemy tę lukę stopniowo wypełniać i rozwijać kompetencje naszych studentów w tym kierunku - zaznaczył dziekan.
Nazwa robota została wyłoniona w konkursie ogólnouczelnianym. Spośród blisko 150 propozycji zwyciężyła "PoliWall-e" - nawiązująca do popularnego bohatera filmu animowanego oraz do Politechniki Częstochowskiej.
- Ta sympatyczna nazwa dobrze oddaje charakter naszego projektu. Łączy technologię, naukę i pozytywne emocje - podsumował profesor. (PAP)
jms/ zan/
