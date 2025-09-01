Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » 1 września – Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego
1 września – Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego

Henryk Przondziono

Ziarna pokoju i nadziei – to temat tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Stworzenia, które rozpoczynają się 1 września. Tegoroczne obchody są inspirowane 1700. rocznicą Soboru Ekumenicznego w Nicei oraz orędziem papieża Leona XIV na ten dzień.

Leon XIV na rzecz ochrony środowiska

Papież Leon XIV ogłosił dekret o formularzu Mszy o ochronę stworzenia (Missa pro custodia creationis) i sam przewodniczył tej Mszy św. 9 lipca w Castel Gandolfo. Dnia 5 września Leon XIV zainauguruje Borgo Laudato si’ w Castel Gandolfo.

Po wczorajszej modlitwie Anioł Pański Papież przypomniał, że 1 września obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. „Jest on ważniejszy i pilniejszy niż kiedykolwiek” – stwierdził Leon XIV.

Ojciec Święty zaapelował, by świętować ten czas wspólnie ze wszystimi chrześcijanami. „Świętujemy go i przedłużamy w „Czas dla Stworzenia” do 4 października, święta św. Franciszka z Asyżu. W duchu Pieśni Brata Słońca, skomponowanej przez niego 800 lat temu, wielbimy Boga i odnawiamy zobowiązanie, aby nie niszczyć Jego daru, ale dbać o nasz wspólny dom” – podsumował.

Ekumenizm w praktyce

W 1989 r. patriarcha ekumeniczny Dimitrios I ogłosił 1 września Dniem Modlitwy o Ochronę Stworzenia dla wiernych Kościoła prawosławnego. Następnie Światowa Rada Kościołów (WCC) przedłużyła obchody aż do 4 października. W 2015 r. papież Franciszek ogłosił encyklikę Laudato si’, a następnie ustanowił „Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego”. Z tej okazji publikowane jest orędzie. W roku 2025 jego temat brzmi: „Ziarna pokoju i nadziei”, wybrany przez papieża Franciszka. 

Wiele konferencji episkopatów, zwłaszcza na południu świata, zachęca swoje parafie do celebrowania tego dnia z formularzem Mszy o ochronę stworzenia. Tak będzie m.in. na Filipinach – jak potwierdził biskup San Carlos, Gerardo Alminaza – oraz w innych krajach Ameryki Łacińskiej, o czym poinformował sekretarz generalny CELAM (Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej), biskup pomocniczy Cuzco, Estrada Herrera Lizardo.

Od Soboru Nicejskiego do Laudato si’

Rok 2025 przynosi dwie ważne rocznice: 1700 lat od Soboru Nicejskiego oraz dziesięciolecie ogłoszenia Laudato si’. Światowa Rada Kościołów zaproponowała, aby Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego był okazją do przypomnienia znaczenia wyznania wiary w Boga „Stworzyciela nieba i ziemi”, „przez którego wszystko się stało”.

Inicjatywa „Czas dla Stworzenia” jest koordynowana na poziomie światowym przez Światową Radę Kościołów, której przewodniczy biskup Heinrich Bedford-Strohm, we współpracy z różnymi Kościołami chrześcijańskimi na świecie. Każdego roku organizowana jest wspólna modlitwa online, by uczcić ten dzień. W tegorocznym wydarzeniu wezmą udział m.in. kard. Fridolin Ambongo, przewodniczący Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM), luterański biskup Kolumbii Atahualpa Hernandez oraz pastor Hyunju Bae z prezbiteriańskiego Kościoła Korei. Włączają się w tę inicjatywę także Wspólnota Anglikańska.

KAI |

dodane 01.09.2025 09:49

Tydzień z Wiara.pl

