Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy
rss newsletter facebook twitter

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy  
PAP/EPA/FRANCIS CHUNG

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że pracuje nad udzieleniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i zapewnił, że pomoże jej. Stwierdził jednak, że główną rolę będą odgrywać państwa europejskie, które - jak ocenił - chcą końca wojny.

Reklama

- Pracujemy nad tym. Pomożemy im. Chcemy uratować wiele istnień i coś z tym zrobimy. Myślę, że ludzie oczekują, że pomożemy im. Europa będzie zdecydowanie pierwsza - oni chcą być pierwsi. I chcą, żeby to się skończyło. I to się skończy (...) nagle to wszystko się zbierze i się zakończy - powiedział Trump, pytany o sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy podczas podpisywania rozporządzenia o Ministerstwie Wojny.

Trump ponownie ocenił, że zakończenie wojny w Ukrainie okazało się trudniejsze, niż oczekiwał, lecz wyraził przekonanie, że i ten konflikt wkrótce zakończy.

Prezydent USA nie zdradził, na czym ma polegać amerykańskie zaangażowanie, lecz wcześniej deklarował, że USA będą aktywne we wszystkich fazach tego procesu.

W piątek telewizja NBC podała, że w wypadku zawarcia pokoju w Ukrainie USA mogłyby utworzyć na jej terytorium strefę buforową i odpowiadać za jej monitorowanie, aby zapewnić ochronę przed ponowną rosyjską napaścią. Według NBC, ze względu na technologie, jakimi dysponuje amerykańska armia, to właśnie USA miałyby odpowiadać za monitorowanie strefy, m.in. za pomocą dronów, satelitów i innych narzędzi wywiadowczych.

W nadzorowanie porozumienia pokojowego miałyby być zaangażowane także inne kraje sojusznicze oraz partnerzy spoza NATO, np. Arabia Saudyjska czy Bangladesz. Stacja zaznaczyła przy tym, że żołnierze USA nie będą rozmieszczeni w Ukrainie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ jm/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 06.09.2025 08:57
DO POBRANIA

TAGI| DYPLOMACJA, NEGOCJACJE, OBRONNOŚĆ, PAP, PREZYDENT, TRUMP, UKRAINA, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20 | 40-kilometrowa strefa buforowa wzdłuż linii frontu w Ukrainie? | Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

To pierwszy tego rodzaju atak ze skutkiem śmiertelnym w mieście od ponad trzech lat.

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Jednak główną rolę będą odgrywać państwa europejskie.

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

"Nad Rosją muszę się zastanowić"

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

Prezydent był w Watykanie już wczoraj po południu.

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Dane „Journal of Psychiatric Research”.

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Ten proceder kwitnie w stolicy Włoch od lat.

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

"Prowadzimy bardzo dobry dialog".

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zginęło 16 osób.

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

Wyjątkowy pojazd, na którym widnieje teraz papieski autograf, zostanie wystawiony na licytację, a pozyskane środki przekazane na pomoc dzieciom na Madagaskarze.

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

Mówi Wojciech Czuba, znany jest w sieci jako „Ślimak na pustyni”.

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
30°C Sobota
dzień
31°C Sobota
wieczór
27°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
wiecej »

Reklama

 