Japonia: Pierwszy na świecie udany test działa elektromagnetycznego

Sukces potwierdzono zdjęciami z próbnych strzałów, które opublikowano na platformie X.
Japońska marynarka wojenna poinformowała w piątek o udanym, jak sama zapewniła, pierwszym na świecie teście działa elektromagnetycznego, które zniszczyło statek-cel. Potwierdzono to zdjęciami z próbnych strzałów, które opublikowano na platformie X.
Ważące ponad osiem ton działo, zamontowane na dziobie okrętu JS Asuka, zniszczyło w minioną środę niewielką jednostkę zacumowaną u wybrzeża Yokosuki w Zatoce Tokijskiej.
#ATLA conducted the Ship-board #Railgun Shooting Test from June to early July this year with the support of the Japan Maritime Self-Defense Force. It’s the first time that a ship-mounted railgun was successfully fired at a real ship.#Ground_Systems_Research_Center #JMSDF #Asuka pic.twitter.com/XuULOOTBgO— Acquisition Technology & Logistics Agency (@atla_kouhou_en) 10 września 2025
Działo jest dziełem podlegającej ministerstwu obrony japońskiej Agencji ds. Akwizycji, Technologii i Logistyki (ATLA) i Japan Steel Works, jednego z największych krajowych producentów broni.
W przeciwieństwie do tradycyjnych ładunków wybuchowych działo elektromagnetyczne wykorzystuje czystą energię kinetyczną, wystrzeliwując bezwładne pociski z prędkością hipersoniczną. Pociski te są znacznie mniejsze i tańsze niż konwencjonalne, a ponieważ nie zawierają ładunku wybuchowego, nie ulegają detonacji podczas ewentualnego wypadku czy wrogiego ataku. Według analizy zajmującego się obronnością portalu ShephardMedia są to prawdopodobnie 40-milimetrowe pociski o wadze około 320 gramów.
Kolejną przewagą tego typu broni nad zarówno działami konwencjonalnymi, jak i laserowymi jest zdolność do działania w każdych warunkach pogodowych i potencjalna możliwość strzelania do celów znajdujących się poza horyzontem, co stanowi znaczną przewagę na morzu.
Japońska marynarka ma nadzieję, że nowa broń będzie skutecznie zwalczać nie tylko wrogie okręty i drony, ale też pociski hipersoniczne. W testach wystrzeliwane pociski osiągnęły bowiem prędkość wylotową około 2230 metrów na sekundę, czyli około Mach 6,5, a według japońskich planistów ma być ona jeszcze większa.
Nad podobnym projektem pracowała amerykańska marynarka wojenna, ale zrezygnowała z niego - przynajmniej oficjalnie - w 2021 r. po wydaniu na ten cel ponad 500 mln dolarów.
