Papież przyjął na audiencji nuncjusza apostolskiego w Polsce

Papież Leon XIV przyjął w poniedziałek na audiencji nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Antonio Guido Filipazziego. O spotkaniu poinformowano w biuletynie watykańskiego biura prasowego.

Arcybiskup Filipazzi został mianowany nuncjuszem w Polsce przez papieża Franciszka w 2023 roku.

W ostatnim czasie Leon XIV został kilkakrotnie zaproszony do Polski: przez prezydenta Karola Nawrockiego, wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec jego kadencji, a także przez hierarchów polskiego Kościoła, którzy przybyli z pielgrzymkami swoich diecezji do Watykanu.