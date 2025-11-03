info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież przyjął na audiencji nuncjusza apostolskiego w Polsce
Papież przyjął na audiencji nuncjusza apostolskiego w Polsce

abp Antonio Guido Filipazzi  
Roman Koszowski /Foto Gość abp Antonio Guido Filipazzi

spotkaniu poinformowano w biuletynie watykańskiego biura prasowego.

Papież Leon XIV przyjął w poniedziałek na audiencji nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Antonio Guido Filipazziego. O spotkaniu poinformowano w biuletynie watykańskiego biura prasowego.

Arcybiskup Filipazzi został mianowany nuncjuszem w Polsce przez papieża Franciszka w 2023 roku.

W ostatnim czasie Leon XIV został kilkakrotnie zaproszony do Polski: przez prezydenta Karola Nawrockiego, wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec jego kadencji, a także przez hierarchów polskiego Kościoła, którzy przybyli z pielgrzymkami swoich diecezji do Watykanu. 

PAP |

dodane 03.11.2025 17:36

