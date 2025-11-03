BLIK: problemy z płatnościami po ataku DDoS

Operator systemu BLIK przekazał w poniedziałek za pośrednictwem platform społecznościowych, że obserwowany atak DDoS może powodować czasowe problemy z realizacją płatności. To kolejny atak tego typu w ostatnich dniach i problemy z funkcjonowaniem systemu.
Operator przekazał zarówno na platformie X, jak i na Facebooku, że "obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM". "Trwają prace nad przywróceniem płynności działania" - zapewniono.
Atak DDoS zakłócił działanie BLIKA także w sobotę. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował wówczas, że od wczesnych godzin porannych obserwowane są zakłócenia w działaniu systemów płatniczych. Przyczyną był zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową - dodawał.
Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.
BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.
Potrzeba kompleksowej, zdecydowanej odpowiedzi na ten kryzys.
Runął most wskutek nadmiernego obciążenia.
Zniszczono tory na trasie Warszawa - Dęblin.
Krzysztof Gawkowski odnosi się do propozycji zmian w prawie unijnym, nazywanych "chat control".
W żadnym innym kraju rozwiniętym nie odnotowano tak dużego odsetka kobiet, które chciałyby wyemigrować.
Przejście w Kuźnicy było zamknięte od czterech lat, w Bobrownikach - od ponad 2,5 roku.
Co najmniej jeden Indianin z plemienia Guarani zginął zastrzelony
W Światowy Dzień Ubogich wspólny posiłek w Auli Pawła VI był ważnym punktem jubileuszowych wydarzeń.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich, wspominając rocznicę Orędzia pojednania.
Światowy Dzień Ubogich. W tym roku obchodzony pod hasłem "Ty jesteś moją nadzieją".