info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » BLIK: problemy z płatnościami po ataku DDoS
rss newsletter facebook twitter

BLIK: problemy z płatnościami po ataku DDoS

Gotówka  
Henryk Przondziono /Foto Gość Gotówka
Na nią ataku DDoS przeprowadzić się nie da :)

Operator systemu BLIK przekazał w poniedziałek za pośrednictwem platform społecznościowych, że obserwowany atak DDoS może powodować czasowe problemy z realizacją płatności. To kolejny atak tego typu w ostatnich dniach i problemy z funkcjonowaniem systemu.

Operator przekazał zarówno na platformie X, jak i na Facebooku, że "obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM". "Trwają prace nad przywróceniem płynności działania" - zapewniono.

Atak DDoS zakłócił działanie BLIKA także w sobotę. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował wówczas, że od wczesnych godzin porannych obserwowane są zakłócenia w działaniu systemów płatniczych. Przyczyną był zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową - dodawał.

Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.11.2025 17:23

TAGI| BANKI, BLIK, FINANSE, GOSPODARKA, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Polska nigdy nie zgodzi się na obowiązkowe skanowanie prywatnych wiadomości | W październiku codzienne zakupy Polaków podrożały średnio o 4,1 proc rok do roku | Najdłuższy shutdown w historii USA może kosztować Amerykanów 11 mld dol. | Media: w USA powstała bańka inwestycyjna | Związki przekazały siedmiopunktową petycję do premiera
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Biblia, czy katechizm?

Piotr Drzyzga

Biblia, czy katechizm?

Dwa chrześcijańskie światy?

Cienka czerwona linia

ks. Leszek Smoliński

Cienka czerwona linia

Są granice, których nie tylko nie można, ale nie wolno przekraczać.

Dzieciaki pod specjalnym podejrzeniem

Maria Sołowiej

Dzieciaki pod specjalnym podejrzeniem

Dajmy dzieciom dorastać i wyrastać z dziecięcych dziwactw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Sudan: WFP potępia okrucieństwa w El-Fasher

Sudan: WFP potępia okrucieństwa w El-Fasher

Potrzeba kompleksowej, zdecydowanej odpowiedzi na ten kryzys.

Tragedia w DR Kongo. Ponad 30 osób zginęło w kopalni miedzi i kobaltu

Tragedia w DR Kongo. Ponad 30 osób zginęło w kopalni miedzi i kobaltu

Runął most wskutek nadmiernego obciążenia.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika

Tusk: eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu

Zniszczono tory na trasie Warszawa - Dęblin.

Brakuje jeszcze obowiązkowych kamer w mieszkaniach i skanowania ludzkich myśli...

Polska nigdy nie zgodzi się na obowiązkowe skanowanie prywatnych wiadomości

Krzysztof Gawkowski odnosi się do propozycji zmian w prawie unijnym, nazywanych "chat control".

W Nowym Jorku

Młode Amerykanki chcą przeprowadzać się do Kanady

W żadnym innym kraju rozwiniętym nie odnotowano tak dużego odsetka kobiet, które chciałyby wyemigrować.

Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze

Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze

Zmierzali z Mekki do Medyny.

Na przejściu granicznym w Bobrownikach

Przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach znowu otwarte

Przejście w Kuźnicy było zamknięte od czterech lat, w Bobrownikach - od ponad 2,5 roku.

Amazonia

Brazylia: Starcia plantatorów z rdzenną ludnością

Co najmniej jeden Indianin z plemienia Guarani zginął zastrzelony

Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi

Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi

W Światowy Dzień Ubogich wspólny posiłek w Auli Pawła VI był ważnym punktem jubileuszowych wydarzeń.

Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Pozdrawiam pielgrzymów polskich, wspominając rocznicę Orędzia pojednania.

Kościół pomaga

Caritas Polska: bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa

Światowy Dzień Ubogich. W tym roku obchodzony pod hasłem "Ty jesteś moją nadzieją".

Sarajewo

"Turyści" płacili do 100 tys. euro za możliwość strzelania do mieszkańców Sarajewa

Na razie w sprawie jest sporo pytań.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 17.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Poniedziałek
dzień
7°C Poniedziałek
wieczór
4°C Wtorek
noc
4°C Wtorek
rano
wiecej »
 