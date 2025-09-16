info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny: Wang Yi wezwał w Polsce do wspólnego sprzeciwu wobec nadużywania ceł
Chiny: Wang Yi wezwał w Polsce do wspólnego sprzeciwu wobec nadużywania ceł

Wang Yi podczas spotkania z ministrem Sikorskim  
Marcin Obara /PAP Wang Yi podczas spotkania z ministrem Sikorskim

Szef MSZ Chin Wang Yi podczas wizyty w Polsce wezwał do wspólnego sprzeciwu wobec szkodliwych ceł - podały we wtorek chińskie media, powołując się na komunikat resortu spraw zagranicznych.

W rozmowach z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych RP Radosławem Sikorskim dyplomata wyraził też nadzieję, że Warszawa odegra "konstruktywną" rolę w rozwiązaniu "kryzysu na Ukrainie".

"Nadużywanie ceł narusza zasady handlu międzynarodowego i szkodzi uzasadnionym interesom wszystkich krajów. Chiny i Europa powinny wspólnie się temu przeciwstawiać" - oświadczył w poniedziałek Wang Yi podczas swojej wizyty w Polsce, ostatnim punkcie jego europejskiej podróży. Podkreślił, że w obliczu "jednostronnego zastraszania, kompromis nie jest wyjściem", a ustępstwa ostatecznie zaszkodzą własnym interesom. Chińskie MSZ nie sprecyzowało, o które cła chodzi.

W kontekście "kryzysu na Ukrainie" Wang Yi "omówił zasadnicze stanowisko Chin, dotyczące promowania pokoju i dialogu oraz wspierania wszelkich wysiłków sprzyjających pokojowi". Wyraził nadzieję, że Polska, jako "ważne państwo europejskie, odegra konstruktywną rolę w promowaniu politycznego rozwiązania kryzysu, w oparciu o swoje własne długoterminowe interesy i interesy Europy".

Pekin, który deklaruje neutralną postawę wobec agresji Rosji, od trzech lat zacieśnia relacje z Moskwą, zarówno militarne, organizując wspólne manewry, jak i gospodarcze - poprzez zwiększone zakupy m.in. ropy z Rosji. Chiny jednocześnie sprzeciwiają się obejmowaniu rosyjskich i innych, w tym chińskich, podmiotów sankcjami w związku z wojną na Ukrainie.

Natomiast rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński podkreślił, że podczas spotkania Polska i Chiny podjęły wspólne konkluzje, w których podkreślono poparcie dla porządku międzynarodowego "oparte na podstawowych zasadach prawa międzynarodowego, Karcie Narodów Zjednoczonych i przypomniały, że fundamentem Karty Narodów Zjednoczonych jest poszanowanie suwerenności terytorialnej".

- Te wartości powinny wyznaczać kierunek w wypracowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie - oświadczył Wroński.

- Zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. I mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałanie również ze strony chińskiej - powiedział rzecznik polskiego MSZ.

Spotkanie ministrów odbyło się w ramach IV sesji Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego. Wang przebywał w Europie Środkowej z wizytą między 12 a 16 września, podczas której odwiedził także Austrię i Słowenię.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)

krp/ mal/ js/

PAP |

dodane 16.09.2025 12:05

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, CHINY, DYPLOMACJA, HANDEL, PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

