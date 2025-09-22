Miałaby ona objąć byłego prezydenta i jego zwolenników.

Dziesiątki tysięcy Brazylijczyków protestowały w niedzielę w dawnej stolicy kraju, Rio de Janeiro oraz w Sao Paulo i innych miastach kraju przeciwko projektowi amnestii dla byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.

Miałaby ona objąć Bolsonaro i pozostałych uczestników próby zamachu stanu podjętej po przegranych przez niego wyborach z końca 2022 roku, których zwycięzcą został obecny lewicowy prezydent Luiz Inacio Lula da Silva.

Ustawa amnestyjna w przypadku jej uchwalenia uwolniłaby Bolsonaro od odbywania kary 27 lat więzienia za przygotowanie przewrotu po przegranych wyborach.

Na wiecach protestacyjnych przemawiali m.in. wybitni przedstawiciele brazylijskiego świata nauki i kultury, a zgromadzenia te odbywały się pod hasłem "Kongres nieprzyjacielem ludu".

Zwołane zostały one przez organizacje społeczne i polityczne po tym jak brazylijska Izba Deputowanych postanowiła przeprowadzić w tych dniach debatę nad projektem "pilnej amnestii" dla Bolsonaro i pozostałych oskarżonych . Decyzję przegłosowano na posiedzeniu Izby bez przedyskutowania projektu ustawy w komisjach parlamentarnych - podały w niedzielę brazylijskie media internetowe.

Amnestia ma umożliwić uniknięcie kary dla uczestnikom aktów wandalizmu w stolicy kraju, Brasilii, do których doszło 8 stycznia 2023 roku po wtargnięciu tysięcy zwolenników Bolsonaro do Pałacu Prezydenckiego oraz gmachów Sądu Najwyższego i Kongresu z zamiarem przeszkodzenia w inwestyturze obecnego prezydenta Luiza Incio Luli da Silvy.

Politycy i liderzy brazylijskiej skrajnej prawicy - czytamy w niedzielnych komentarzach mediów elektronicznych Ameryki Łacińskiej - przewidują, że tekst ustawy amnestyjnej zostanie tak sformułowany aby mogła ona objąć również innych skazanych za udział w próbie dokonania zamachu stanu.

W Sao Paulo, uważanym za stolicę gospodarczą Brazylii, demonstrowało w niedzielę pod brazylijską flagą gigantycznych rozmiarów wiele tysięcy mieszkańców. Mimo ulewnego deszczu postanowili w ten sposób zaprotestować przeciwko niedawnemu wiecowi poparcia dla Bolsonaro, który odbył się również w tym mieście.

W niedzielę masowe protesty uliczne przeciwko działaniom zwolenników byłego prezydenta odbywały się równinnych miastach Brazylii, m.in. w Recife, Bello Horizonte i w stolicy - Brasilii.

Mimo tych demonstracji i deklarowanego przez ich uczestników poparcia większości dla prezydenta Luli da Silvy, ocenia się, że rosną szanse Bolsonaro na uzyskanie poparcia większości deputowanych, rehabiitcję i powrót do polityki.