info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Brazylia: Tysiące Brazylijczyków protestowały przeciwko amnestii dla Bolsonaro
rss newsletter facebook twitter

Brazylia: Tysiące Brazylijczyków protestowały przeciwko amnestii dla Bolsonaro

Brazylijczycy protestujący przeciwko spodziewanej amnestii dla polityków  
ANDRE BORGES /PAP/EPA Brazylijczycy protestujący przeciwko spodziewanej amnestii dla polityków

Miałaby ona objąć byłego prezydenta i jego zwolenników.

Dziesiątki tysięcy Brazylijczyków protestowały w niedzielę w dawnej stolicy kraju, Rio de Janeiro oraz w Sao Paulo i innych miastach kraju przeciwko projektowi amnestii dla byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.

Miałaby ona objąć Bolsonaro i pozostałych uczestników próby zamachu stanu podjętej po przegranych przez niego wyborach z końca 2022 roku, których zwycięzcą został obecny lewicowy prezydent Luiz Inacio Lula da Silva.

Ustawa amnestyjna w przypadku jej uchwalenia uwolniłaby Bolsonaro od odbywania kary 27 lat więzienia za przygotowanie przewrotu po przegranych wyborach.

Na wiecach protestacyjnych przemawiali m.in. wybitni przedstawiciele brazylijskiego świata nauki i kultury, a zgromadzenia te odbywały się pod hasłem "Kongres nieprzyjacielem ludu".

Zwołane zostały one przez organizacje społeczne i polityczne po tym jak brazylijska Izba Deputowanych postanowiła przeprowadzić w tych dniach debatę nad projektem "pilnej amnestii" dla Bolsonaro i pozostałych oskarżonych . Decyzję przegłosowano na posiedzeniu Izby bez przedyskutowania projektu ustawy w komisjach parlamentarnych - podały w niedzielę brazylijskie media internetowe.

Amnestia ma umożliwić uniknięcie kary dla uczestnikom aktów wandalizmu w stolicy kraju, Brasilii, do których doszło 8 stycznia 2023 roku po wtargnięciu tysięcy zwolenników Bolsonaro do Pałacu Prezydenckiego oraz gmachów Sądu Najwyższego i Kongresu z zamiarem przeszkodzenia w inwestyturze obecnego prezydenta Luiza Incio Luli da Silvy.

Politycy i liderzy brazylijskiej skrajnej prawicy - czytamy w niedzielnych komentarzach mediów elektronicznych Ameryki Łacińskiej - przewidują, że tekst ustawy amnestyjnej zostanie tak sformułowany aby mogła ona objąć również innych skazanych za udział w próbie dokonania zamachu stanu.

W Sao Paulo, uważanym za stolicę gospodarczą Brazylii, demonstrowało w niedzielę pod brazylijską flagą gigantycznych rozmiarów wiele tysięcy mieszkańców. Mimo ulewnego deszczu postanowili w ten sposób zaprotestować przeciwko niedawnemu wiecowi poparcia dla Bolsonaro, który odbył się również w tym mieście.

W niedzielę masowe protesty uliczne przeciwko działaniom zwolenników byłego prezydenta odbywały się równinnych miastach Brazylii, m.in. w Recife, Bello Horizonte i w stolicy - Brasilii.

Mimo tych demonstracji i deklarowanego przez ich uczestników poparcia większości dla prezydenta Luli da Silvy, ocenia się, że rosną szanse Bolsonaro na uzyskanie poparcia większości deputowanych, rehabiitcję i powrót do polityki. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 22.09.2025 08:04

TAGI| BRAZYLIA, DEMONSTRACJA, PAP, PARLAMENT, PREZYDENT, SĄDOWNICTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Watykan: Zaczyna się proces apelacyjny kardynała Becciu | Pogrzeb Charliego Kirka. Jego żona publicznie przebaczyła zabójcy | Trump: USA pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja | Prezydent Nawrocki przybył do Nowego Jorku | Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Na ten czas

Piotr Drzyzga

Na ten czas

Przedróżańcowy? Nadchodzący już – październikowy…

Droga przemiany

ks. Leszek Smolińśki

Droga przemiany

Zaczęło się niespodziewanie, a finał okazał się interesująco-zaskakujący.

Ludzie i zwierzęta

Maria Sołowiej

Ludzie i zwierzęta

Rozumiem. Dzieci nie zabiera się z powodu biedy. A zwierzaki?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Policja z apelem do proboszczów o czujność ws. oszustw "na policjanta"

Policja z apelem do proboszczów o czujność ws. oszustw "na policjanta"

"Wspólne działania Kościoła i Policji w zakresie profilaktyki społecznej pozwolą znacząco ograniczyć skalę przestępstw."

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Każdy z nas chce chronić swoje dziecko przed krzywdą i trudnymi doświadczeniami.

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Każdy z nas chce chronić swoje dziecko przed krzywdą i trudnymi doświadczeniami.

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Każdy z nas chce chronić swoje dziecko przed krzywdą i trudnymi doświadczeniami.

Wojsko

Niemal połowa Polaków nie zgłosiłaby się do obrony kraju w przypadku zagrożenia wojną

Gotowość do walki zadeklarowała co trzecia Polka.

Rosyjski maraton trwa. Nie tylko ten czysto sportowy

Ponad 15 tys. Rosjan objętych mobilizacją zginęło na wojnie z Ukrainą

Łączne straty wojsk rosyjskich wynoszą ponad 133 tys. zabitych.

Za murem

Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia uznają niepodległość Palestyny

Katar: z zadowoleniem przyjęliśmy uznanie Palestyny przez państwa zachodnie

KLucze do domów

Ukraina: kolejna fala rosyjskich ataków

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie dokonały kolejnych ataków powietrznych na Ukrainę, m.in. na Kijów, Zaporoże i Sumy - poinformowały władze lokalne.

Może rowerem?

Dziś Dzień bez Samochodu

Tylko sprawnie i niezawodnie działająca komunikacja zabiorowa może zachęcić właścicieli samochodów do korzystania z niej.

Pogrzeb Charliego Kirka. Jego żona publicznie przebaczyła zabójcy

Pogrzeb Charliego Kirka. Jego żona publicznie przebaczyła zabójcy

"Przebaczam mu, bo to jest to, co robił Chrystus, to jest to, co zrobiłby Charlie."

Jesień

Wieczorem rozpocznie się astronomiczna jesień

Astronomiczna jesień przychodzi w różnych dniach między 21 a 24 września i o różnych godzinach.

Watykan od środka

Watykan: Zaczyna się proces apelacyjny kardynała Becciu

Razem z nim od wyroku odwołało się sześcioro innych skazanych.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
25°C Poniedziałek
wieczór
21°C Wtorek
noc
15°C Wtorek
rano
12°C Wtorek
dzień
wiecej »
 