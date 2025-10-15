Watykan: Już ponad 30 milionów pielgrzymów przybyło w Roku Świętym

Już ponad 30 milionów pielgrzymów przybyło do Watykanu od początku Roku Świętego - to dane ze specjalnego licznika osób przechodzących przez Drzwi Święte w bazylice watykańskiej. Jak zaznaczono, liczba ta przekroczyła wszelkie prognozy.

W pierwszej połowie października przekroczona została liczba 30 milionów pielgrzymów, których przybycia oczekiwano w całym Roku Świętym, zainaugurowanym przez papieża Franciszka w Wigilię. Zakończy się on 6 stycznia 2026 r.

Łączna liczba wiernych będzie stale rosnąć, bo w ramach Roku Jubileuszowego w Watykanie odbędzie się jeszcze wiele dużych wydarzeń; najbliższe w niedzielę. Będzie to kanonizacja siedmiorga błogosławionych z kilku krajów, w tym z Włoch, Wenezueli i Papui- Nowej Gwinei. Na mszy pod przewodnictwem papieża Leona XIV oczekuje się tysięcy wiernych.

Dziennik "La Repubblica", który poinformował o oficjalnych danych z licznika pielgrzymów w bazylice watykańskiej, zaznaczył, że to "rekordowy Rok Święty", a w jego trakcie do Rzymu przybywają wierni z najdalszych zakątków świata. Była wśród nich, dodała włoska gazeta, grupa młodzieży z Republiki Nauru, wyspiarskiego mikropaństwa położonego na Oceanie Spokojnym.

To Rok Święty dwóch papieży, a napływ milionów wiernych związany był z wydarzeniami ostatnich sześciu miesięcy w Watykanie: śmiercią papieża Franciszka, jego uroczystościami pogrzebowymi, konklawe i inauguracją nowego pontyfikatu.

Zwraca się uwagę na zjawisko, określane jako "efekt nowego papieża" w pierwszych miesiącach po wyborze. Na uroczystości i spotkania z Leonem XIV przybywają dziesiątki tysięcy wiernych, wśród nich liczne grupy z USA, skąd pochodzi, oraz z Peru, gdzie przez wiele lat pełnił posługę.

W papieskiej audiencji generalnej w środę 8 października uczestniczyło 60 tysięcy osób.

Oczekuje się również masowego napływu wiernych na uroczystości pierwszego Bożego Narodzenia z nowym papieżem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

sw/wr/