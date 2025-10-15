Bp Oder zaznaczył, że punktem wyjścia dla prac jego zespołu były dokumenty przygotowane przez zespół kierowany przez Prymasa Polski, abp Wojciecha Polaka. „Chodziło o to, aby te dokumenty, był zharmonizowane i uporządkowane, dostosowane do wymogów, które zostały postawione przez Radę Prawną, która je analizowała. Były bardzo konkretne propozycje i wskazówki, które miały ukierunkować naszą pracę” – powiedział KAI bp Oder. Dodał, iż do końca lipca zostały ukończone prace zespołu, przygotowujące możliwość uruchomienia ścieżki prawnej do powołania wspomnianej Komisji Niezależnej – chodzi o statut oraz pewne dokumenty o charakterze proceduralnym pozwalające na to, aby komisja mogła przeprowadzać swoje badania we współpracy z biskupami i z przedstawicielami poszczególnych jurysdykcji zakonnych.

Bp Oder przypomniał, iż zgodnie z wolą biskupów, komisja ma się zajmować sprawami historycznymi. Ma się zająć się zjawiskiem wykorzystania jako takim, a nie poszczególnymi przypadkami, i to dlatego, aby z jednej strony opracować pewną wizję historyczną, z drugiej zaś strony przygotować pewne wytyczne w oparciu o powtarzalne zjawiska, które zostałyby ewentualnie zidentyfikowane w czasie trwania tej pracy, wypracować wewnętrzne wskazówki, które mogłyby być jeszcze dodatkową pomocą przy budowaniu zasad prewencyjnych i uniknięcia takich przestępstw w przyszłości. Komisja w każdym razie ma mieć charakter historyczno-naukowy - zaznaczył.

Podczas obradującego w Gdańsku 402. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Oder przedstawił dokumenty, przygotowane przez kierowany przez niego zespół, zaakceptowane także przez Radę Prawną. Są zatem już niejako „produktem gotowym”, który został przez biskupów przyjęty. „Kolejnym krokiem jest przedstawienie tych dokumentów wyższym przełożonym zgromadzeń zakonnych, żeńskich i męskich, ponieważ zespół ma badać tę rzeczywistość w całej przestrzeni Kościoła katolickiego w Polsce, a więc także obejmując zakonnice i zakonników. My nie mamy narzędzi prawnych zmuszających kogokolwiek, czy biskupów, czy wyższych przełożonych zakonnych do przyjęcia tych dokumentów i tych zasad, poza ich dobrowolnym przystąpieniem. Zatem po konsultacji z zakonnikami i zakonnicami, po uzyskaniu opinii tych gremiów co do dokumentów, które zostały przygotowane, zostanie wypracowana ich forma ostateczna i jeżeli zostanie zaakceptowana przez Konferencję Episkopatu Polski, otworzy się już droga do tego, aby taka komisja niezależnych ekspertów powstała. Trudno mi tutaj mówić o czasie, ale sprawa wydaje się być bardzo mocno zaawansowana, a więc jeżeli wszystkie sprawy dobrze się poukładają, to najbliższe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w marcu przyszłego mogłoby mieć już do dyspozycji dokumenty w wersji ostatecznej i przegłosować powstanie tejże komisji” – powiedział KAI bp Sławomir Oder.