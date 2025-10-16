info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Caritas przygotowuje rocznie ponad 3 miliony posiłków, łączy to ze strategią przeciwdziałania marnowaniu żywności
rss newsletter facebook twitter

Caritas przygotowuje rocznie ponad 3 miliony posiłków, łączy to ze strategią przeciwdziałania marnowaniu żywności

Caritas przygotowuje rocznie ponad 3 miliony posiłków, łączy to ze strategią przeciwdziałania marnowaniu żywności  
Maciej Rajfur /Foto Gość

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności.

Ponad 3 mln posiłków co roku przygotowuje Caritas w jadłodajniach, współpracując z blisko 1400 placówkami handlowymi. Pomoc żywnościowa dla ubogich i potrzebujących to jeden z priorytetów działalności Caritas Polska. Organizacja skutecznie łączy realną pomoc ze strategią przeciwdziałania marnowaniu żywności. Caritas dostarcza pomoc rzeczową i żywnościową milionom potrzebujących w Polsce.

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności, kolejnego – Międzynarodowy Dzień Walki z ubóstwem. "Codziennie docieramy z pomocą żywnościową do osób ubogich, samotnych, seniorów i rodzin w kryzysie. Nasze działania są możliwe dzięki współpracy z sieciami handlowymi, darczyńcami indywidualnymi oraz programami krajowymi i unijnymi. Każdy z tych elementów tworzy sieć dobra, która pozwala nam skutecznie reagować na potrzeby tysięcy osób" – podkreśla ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.

Caritas Polska realizuje kilka strategicznych programów, które odpowiadają na problem ubóstwa i głodu w kraju.

Program „Spiżarnia Caritas” łączy systematyczna pomoc z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności. Caritas współpracuje z sieciami handlowymi, które zamiast wyrzucać produkt z kończącą się datą ważności, przekazują je organizacjom charytatywnym.  Sprawna logistyka i pomoc wolontariuszy pozwalają nawet w ciągu jednego dnia odebraną żywność ze sklepów przekazać do jadłodajni, gdzie pracownicy przygotowują z niej posiłki podawane potrzebującym. Z przekazanych produktów przygotowywane są także paczki żywnościowe.

W 2024 r. w ramach programu odebrano 5 tys. ton żywności. Z pomocy pozyskanej w tej formie skorzystało 60 tys. potrzebujących.
–  Spiżarnia Caritas zamienia nadwyżki żywności we wsparcie dla tysięcy osób, budując świat bez głodu i marnowania. To serce naszej misji – ratujemy żywność, by nikt nie musiał głodować, tworząc sieć dobra dla tysięcy potrzebujących – Renata Pruszkowska, koordynator programu Spiżarnia Caritas.

80 jadłodajni Caritas zapewnia ciepłe posiłki każdego dnia tysiącom osób ubogich i wykluczonych. Jak mówią goście jadłodajni, ta świadomość, że codziennie będą mogli zjeść ciepły posiłek, najeść się do syta, daje im duże poczucie bezpieczeństwa. 
"Każdy ciepły posiłek w naszych jadłodajniach to nie tylko pomoc w walce z głodem, ale także gest solidarności i nadzieja dla osób ubogich i wykluczonych” – Bartłomiej Kulisz, kierownik Działu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej Caritas Polska.
Fundusze unijne wspierają Caritas w Polsce

Caritas Polska wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję produktów w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ).

"FEPŻ w Caritas to więcej niż żywność – to szansa na godność i wsparcie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki Funduszom Europejskim na Pomoc Żywnościową Caritas niesie wsparcie najuboższym, łącząc paczki żywnościowe z troską i nadzieją na lepsze jutro, także dzięki podniesieniu kompetencji społecznych uczestników warsztatów, które organizujemy” – tak o programie mówi Żaneta Żebrowska-Rosa, koordynator rozliczeń programów żywnościowych w Caritas Polska.

Wartość żywności przekazywanej rocznie w ramach FEPŻ wynosi 70 mln zł. To pozwala Caritas dotrzeć z pomocą do 270 tys. osób w całej Polsce.  Oprócz paczek i posiłków, Caritas prowadzi działania towarzyszące zapobiegające wykluczeniu społecznemu (np. warsztaty kulinarne czy doradztwo zawodowe), w których rocznie uczestniczy ok. 27 tys. osób.

„Tak. Pomagam!” to ogólnopolska zbiórka żywności, organizowana dwa razy w roku: przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Co roku w akcji bierze udział ponad 25 tys. wolontariuszy, którzy prowadzą zbiórki w 2 tys. sklepów. Zebrane produkty trafiają do paczek świątecznych dla potrzebujących, zasilają także magazyny, z których żywość o długim terminie ważności przekazywana jest w ciągu roku jadłodajniom.

Corocznym wydarzeniem jest również Wigilia Caritas. Tradycyjne świąteczne spotkania są okazją do tego, aby osoby ubogie, samotne czy w kryzysie bezdomności, mogły choć przez chwilę poczuć, że nie są same. Caritas pozyskuje żywność, z której przygotowuje wigilijną wieczerzę. W 2024 r. takie spotkania odbyły się w 90 miastach, a wzięło w nich udział 25 tys. osób. Wartość przekazanej żywności wyniosła ponad 700 tys. Zł. Wigilie Caritas to nie tylko spożywanie posiłków, ale również spotkanie z drugim człowiekiem.

Caritas Polska przekazuje rocznie także darowizny rzeczowe, takie jak odzież, środki higieny, chemia, artykuły dla dzieci, o wartości 12 mln zł. Pomoc charytatywna nie ogranicza się bowiem jedynie do wsparcia żywnościowego.

Tak ogromna skala pomocy wymaga precyzyjnej logistyki i infrastruktury magazynowej. Caritas Polska i Caritas diecezjalne dysponują blisko 50 magazynami i korzystają ze specjalistycznego transportu chłodniczego. System ten umożliwia szybki odbiór darów (często wieczorno-nocny), by tony darów mogły zamienić się w realną pomoc.

„Logistyka i zaplecze magazynowe to kręgosłup działań Caritas – dzięki nim tony darów zamieniają się w realną pomoc, docierając tam, gdzie są najbardziej potrzebne” – Bartłomiej Kulisz, kierownik Działu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej Caritas Polska.

Media austriackie: Nowym arcybiskupem Wiednia ma być ks. Josef Grünwidl

KAI DODANE 16.10.2025 AKTUALIZACJA 16.10.2025

Media austriackie: Nowym arcybiskupem Wiednia ma być ks. Josef Grünwidl

Kieruje on archidiecezją od stycznia br., kiedy papież Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego arcybiskupa Wiednia 80-letniego kardynała Christopha Schönborna, który przeszedł na emeryturę. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 16.10.2025 11:25

TAGI| CARITAS, CARITAS POLSKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Media austriackie: Nowym arcybiskupem Wiednia ma być ks. Josef Grünwidl | Nowy papież zmienia Caritas | 260 ton żywności w 26. edycji akcji "Tak. Pomagam!" | 6 i 7 grudnia Caritas będzie zbierać żywność w 1550 sklepach | Dla powodzian: pomoc bieżąca, długoterminowa i wsparcie psychologiczne | Caritas powodzianom | Nowy dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej | Caritas Polska: Strefa Gazy woła o pomoc | Małymi krokami na wielką górę - codzienność i marzenia pracowników humanitarnych Caritas Polska | Polacy pomogli Chorwatom | Pomóżmy ofiarom pożaru w obozie na Lesbos
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 