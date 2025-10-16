Ponad 3 mln posiłków co roku przygotowuje Caritas w jadłodajniach, współpracując z blisko 1400 placówkami handlowymi. Pomoc żywnościowa dla ubogich i potrzebujących to jeden z priorytetów działalności Caritas Polska. Organizacja skutecznie łączy realną pomoc ze strategią przeciwdziałania marnowaniu żywności. Caritas dostarcza pomoc rzeczową i żywnościową milionom potrzebujących w Polsce.

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności, kolejnego – Międzynarodowy Dzień Walki z ubóstwem. "Codziennie docieramy z pomocą żywnościową do osób ubogich, samotnych, seniorów i rodzin w kryzysie. Nasze działania są możliwe dzięki współpracy z sieciami handlowymi, darczyńcami indywidualnymi oraz programami krajowymi i unijnymi. Każdy z tych elementów tworzy sieć dobra, która pozwala nam skutecznie reagować na potrzeby tysięcy osób" – podkreśla ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.

Caritas Polska realizuje kilka strategicznych programów, które odpowiadają na problem ubóstwa i głodu w kraju.

Program „Spiżarnia Caritas” łączy systematyczna pomoc z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności. Caritas współpracuje z sieciami handlowymi, które zamiast wyrzucać produkt z kończącą się datą ważności, przekazują je organizacjom charytatywnym. Sprawna logistyka i pomoc wolontariuszy pozwalają nawet w ciągu jednego dnia odebraną żywność ze sklepów przekazać do jadłodajni, gdzie pracownicy przygotowują z niej posiłki podawane potrzebującym. Z przekazanych produktów przygotowywane są także paczki żywnościowe.

W 2024 r. w ramach programu odebrano 5 tys. ton żywności. Z pomocy pozyskanej w tej formie skorzystało 60 tys. potrzebujących.

– Spiżarnia Caritas zamienia nadwyżki żywności we wsparcie dla tysięcy osób, budując świat bez głodu i marnowania. To serce naszej misji – ratujemy żywność, by nikt nie musiał głodować, tworząc sieć dobra dla tysięcy potrzebujących – Renata Pruszkowska, koordynator programu Spiżarnia Caritas.

80 jadłodajni Caritas zapewnia ciepłe posiłki każdego dnia tysiącom osób ubogich i wykluczonych. Jak mówią goście jadłodajni, ta świadomość, że codziennie będą mogli zjeść ciepły posiłek, najeść się do syta, daje im duże poczucie bezpieczeństwa.

"Każdy ciepły posiłek w naszych jadłodajniach to nie tylko pomoc w walce z głodem, ale także gest solidarności i nadzieja dla osób ubogich i wykluczonych” – Bartłomiej Kulisz, kierownik Działu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej Caritas Polska.

Fundusze unijne wspierają Caritas w Polsce

Caritas Polska wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję produktów w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ).

"FEPŻ w Caritas to więcej niż żywność – to szansa na godność i wsparcie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki Funduszom Europejskim na Pomoc Żywnościową Caritas niesie wsparcie najuboższym, łącząc paczki żywnościowe z troską i nadzieją na lepsze jutro, także dzięki podniesieniu kompetencji społecznych uczestników warsztatów, które organizujemy” – tak o programie mówi Żaneta Żebrowska-Rosa, koordynator rozliczeń programów żywnościowych w Caritas Polska.

Wartość żywności przekazywanej rocznie w ramach FEPŻ wynosi 70 mln zł. To pozwala Caritas dotrzeć z pomocą do 270 tys. osób w całej Polsce. Oprócz paczek i posiłków, Caritas prowadzi działania towarzyszące zapobiegające wykluczeniu społecznemu (np. warsztaty kulinarne czy doradztwo zawodowe), w których rocznie uczestniczy ok. 27 tys. osób.

„Tak. Pomagam!” to ogólnopolska zbiórka żywności, organizowana dwa razy w roku: przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Co roku w akcji bierze udział ponad 25 tys. wolontariuszy, którzy prowadzą zbiórki w 2 tys. sklepów. Zebrane produkty trafiają do paczek świątecznych dla potrzebujących, zasilają także magazyny, z których żywość o długim terminie ważności przekazywana jest w ciągu roku jadłodajniom.

Corocznym wydarzeniem jest również Wigilia Caritas. Tradycyjne świąteczne spotkania są okazją do tego, aby osoby ubogie, samotne czy w kryzysie bezdomności, mogły choć przez chwilę poczuć, że nie są same. Caritas pozyskuje żywność, z której przygotowuje wigilijną wieczerzę. W 2024 r. takie spotkania odbyły się w 90 miastach, a wzięło w nich udział 25 tys. osób. Wartość przekazanej żywności wyniosła ponad 700 tys. Zł. Wigilie Caritas to nie tylko spożywanie posiłków, ale również spotkanie z drugim człowiekiem.

Caritas Polska przekazuje rocznie także darowizny rzeczowe, takie jak odzież, środki higieny, chemia, artykuły dla dzieci, o wartości 12 mln zł. Pomoc charytatywna nie ogranicza się bowiem jedynie do wsparcia żywnościowego.

Tak ogromna skala pomocy wymaga precyzyjnej logistyki i infrastruktury magazynowej. Caritas Polska i Caritas diecezjalne dysponują blisko 50 magazynami i korzystają ze specjalistycznego transportu chłodniczego. System ten umożliwia szybki odbiór darów (często wieczorno-nocny), by tony darów mogły zamienić się w realną pomoc.

„Logistyka i zaplecze magazynowe to kręgosłup działań Caritas – dzięki nim tony darów zamieniają się w realną pomoc, docierając tam, gdzie są najbardziej potrzebne” – Bartłomiej Kulisz, kierownik Działu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej Caritas Polska.