- Co najmniej 40 cywilów zginęło, a 170 zostało rannych w Afganistanie w wyniku starć przy granicy z Pakistanem - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na służby medyczne w mieście Spin Boldak, w przyfrontowej prowincji Kandahar, na południu kraju.

- Mamy 170 rannych i 40 męczenników, wszyscy to cywile - przekazał dyrektor służb medycznych w Spin Boldak Karimullah Zubair Agha.

W ostatnich dniach przy granicy Pakistanu z Afganistanem doszło do najkrwawszych starć od lat, w których zginęły dziesiątki osób. W środę wieczorem zawarto 48-godzinne zawieszenie broni, w trakcie którego strony mają dojść do trwałego porozumienia.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif ocenił w czwartek, że "piłka jest po stronie Afganistanu", jeśli chodzi o utrzymanie zawieszenie broni. "Jeśli chcą rozwiązać problemy i odpowiedzieć na nasze wymagania, to jesteśmy gotowi ich przyjąć" - skomentował Sharif.

AFP zaznaczyła, że ostatnie godziny w stolicy Afganistanu - Kabulu, były spokojne, w przeciwieństwie do środy, kiedy w centrum miasta odnotowano kilka wybuchów. Wełdug agencji stały za nimi służby pakistańskie, które nieoficjalnie przekazały jej, że celem precyzyjnych ataków w stolicy byli członkowie niewymienionej z nazwy grupy zbrojnej.

Dziennikarze AFP opisali, że służby porządkowe sprzątają ulicę Kabulu z pozostałości po pożarach wywołanych wybuchami, część budynków ma wybite okna. Do tej pory władzę Afganistanu nie podały oficjalnego bilansu ofiar konfliktu z Pakistanem.

Pakistan obwinia Afganistan o dawanie schronienia rebelianckiej islamistycznej grupie Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). TTP od 2007 r. atakuje pakistańskie siły bezpieczeństwa, dążąc do obalenia rządu i wprowadzenia w Pakistanie fundamentalistycznego prawa islamskiego. Kabul zaprzecza tym oskarżeniom.

Oba kraje dzielą granicę o długości ponad 2,6 tys. km, ale Afganistan nigdy jej nie uznał.