Francja: Wizytacja apostolska we Wspólnocie Emmanuel

Miguel Hermoso Cuesta / CC-SA 3.0 Kościół Saint-Nicolas-des-Champs w Paryżu. Tamtejsza parafia prowadzona jest przez Wspólnotę Emmanuel.

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zarządziła przeprowadzenie wizytacji apostolskiej we Wspólnocie Emmanuel. Dekret w tej sprawie wydała 24 października. Wizytatorem będzie abp Antoine Hérouard, metropolita Dijon we Francji.

Założona w 1972 roku przez Pierra Goursat i Martine Laffitte Wspólnota Emmanuel wywodzi się z grupy modlitewnej odwołującej się do Odnowy w Duchu Świętym. Ma status publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim, grupującego zarówno świeckich (w związkach małżeńskich, celibatariuszy i osoby konsekrowane), jak i duchownych. Liczy niemal 13 tys. członków na całym świecie, w tym również w Polsce. Jej duchowość opiera się na adoracji eucharystycznej i ewangelizacji. Międzynarodowym asystentem kościelnym wspólnoty jest kard. Jean-Marc Aveline z Marsylii, a w Polsce – ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

W dekrecie Dykasterii jej prefekt kard. Kevin Farrell wyjaśnił, że w ostatnim czasie napłynęły do niej informacje od biskupów, a także członków Wspólnoty Emmanuel, zaniepokojonych scentralizowanym kierowaniem wspólnotą, niewystarczającym włączeniem jej w życie diecezji, szczególnie gdy chodzi o relacje księży ze wspólnoty z biskupami, sytuacją w parafiach powierzonych wspólnocie, a także niedociągnięciami w zajmowaniu się przypadkami wykorzystania seksualnego w łonie wspólnoty.

Wizytację zapowiadał już w marcu br. ówczesny moderator generalny Wspólnoty Michel-Bernard de Vregille. Wyjaśnił wówczas, że wizytacja ma na celu dokonanie audytu wspólnoty. Potrwa od trzech miesięcy do roku. Na jej zakończenie wizytator zredaguje poufny raport przeznaczony dla papieża i dykasterii, która powierzyła mu tę misję. Zawiera on opis sytuacji, ale także zalecenia mające pomóc „poprawić lub skorygować niektóre sprawy”. W szczególnych przypadkach wizytator może również zalecić sankcje, jeśli zachodzi taka potrzeba. De Vregille ujawnił, że o wizytację prosiła sama międzynarodowa rada wspólnoty, aby został dokonany przegląd wprowadzania w życie jej statutów, owoców, jakie przynosi jej działalność, sposobu funkcjonowania władz itd. Tym bardziej, że Emmanuel „musi przygotować się na przyszłość, aby odpowiedzieć w Kościele na wyzwania naszych czasów”.

W lipcu de Vregille zrezygnował ze stanowiska moderatora generalnego. Wśród powodów swego odejścia wskazał wewnętrzne napięcia w łonie wspólnoty, związane ze skutkami przypadków wykorzystania seksualnego, trudnością z wysłuchaniem ofiar i „wzrastającymi napięciami” w gronie jej władz.

Mianowany wizytatorem apostolskim abp Hérouard jest specjalistą od delikatnych misji w Kościele we Francji. Był już wizytatorem w diecezji Fréjus-Toulon w 2023 roku i w diecezji Bajonna w 2024 r. Zgodnie z dekretem Dykasterii, jego zadaniem będzie towarzyszenie wspólnocie w „procesie reorganizacji”, ze szczególnym uwzględnieniem „struktury i konfiguracji funkcji”, w tym „władzy moderatora generalnego”, sposobu integracji wspólnoty w życie diecezji, rewizji sposobów zajmowania się przypadkami wykorzystania seksualnego, a także „wzmocnienie wewnętrznych procesów formacyjnych, w szczególności w odniesieniu do apostolstwa młodzieży i wspierania komunii kościelnej”.

DODANE 28.10.2025 AKTUALIZACJA 28.10.2025

Przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC promulgował nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski, który wejdzie w życie 30 listopada 2025 roku, czyli od Pierwszej Niedzieli Adwentu. Znowelizowany dokument pozwala m.in., aby funkcję sekretarza generalnego KEP pełnił zwykły ksiądz. Umożliwia też w sytuacjach nadzwyczajnych obrady tego gremium w formie on-line.

KAI |

dodane 28.10.2025 14:38

TAGI| WSPÓLNOTA "EMMANUEL", WSPÓLNOTA EMMANUEL

