Nowy statut Konferencji Episkopatu Polski (pełny tekst)  

Przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC promulgował nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski, który wejdzie w życie 30 listopada 2025 roku, czyli od Pierwszej Niedzieli Adwentu. Znowelizowany dokument pozwala m.in., aby funkcję sekretarza generalnego KEP pełnił zwykły ksiądz. Umożliwia też w sytuacjach nadzwyczajnych obrady tego gremium w formie on-line.

25 sierpnia br. tekst Statutu został przyjęty przez biskupów diecezjalnych zebranych w Częstochowie, a 29 września br. został zatwierdzony dekretem Dykasterii ds. Biskupów, która wydała zgodę na jego promulgację.

Jego pełny tekst znajdziesz TUTAJ.

Nad nowelizacją statutu pracował zespół pod kierunkiem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, uznanego kanonisty. W rozmowie z KAI w 2002 r. bp Wętkowski tłumaczył, że wprowadzone zmiany są odpowiedzią na nowe sytuacje i wyzwania, jakie przynosi życie. Wśród nich wymienia sytuacje nadzwyczajne, chociażby doświadczenie niedawnej pandemii.

W związku z tym znowelizowany statut – w takim nadzwyczajnym czasie – umożliwia przeniesienie niektórych kompetencji na Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz na jej Prezydium. Zapewnia też ciągłość trwających kadencji. Wprowadza możliwość zdalnych obrad (on-line), zarówno zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu, jak i Rady Stałej oraz poszczególnych komisji, bądź rad i innych ciał statutowych. Zebrania plenarne KEP będą mogły odbywać się w tym trybie w sytuacjach nadzwyczajnych, natomiast inne gremia KEP będą mogły spotykać się on-line w zależności od decyzji ich przewodniczących.

Nowy statut wprowadza też zasadę, że zebrania plenarne KEP winny mieć miejsce trzy razy w roku. Dokument modyfikuje też tryb oficjalnej promulgacji dokumentów Episkopatu Polski. Do tej pory niezbędna była ich promulgacja w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”, teraz wystarczy do tego publikacja na oficjalnej stronie internetowej KEP.

Zmieniony został również tryb wybierania krajowych duszpasterzy środowisk i ruchów. Dotąd wyboru dokonywała Konferencja Episkopatu na zebraniu plenarnym, teraz wystarczy wybór przez Przewodniczącego KEP na wniosek biskupa stojącego na czele Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, po uzyskaniu zgody przełożonych danego kapłana.

Znowelizowany statut umożliwia też wybór na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski nie tylko biskupa, ale także zwykłego księdza. Do tej pory istniał zapis nakazujący wybór sekretarza generalnego spośród biskupów (członków Konferencji) i na ogół zostawał nim któryś z biskupów pomocniczych. Teraz zaproponowany został zapis, że Konferencja Episkopatu Polski wybiera sekretarza generalnego spośród biskupów pomocniczych lub prezbiterów.