info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Nowy statut Konferencji Episkopatu Polski (pełny tekst)
rss newsletter facebook twitter

Nowy statut Konferencji Episkopatu Polski (pełny tekst)

Nowy statut Konferencji Episkopatu Polski (pełny tekst)  
Roman Koszowski /Foto Gość

Przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC promulgował nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski, który wejdzie w życie 30 listopada 2025 roku, czyli od Pierwszej Niedzieli Adwentu. Znowelizowany dokument pozwala m.in., aby funkcję sekretarza generalnego KEP pełnił zwykły ksiądz. Umożliwia też w sytuacjach nadzwyczajnych obrady tego gremium w formie on-line.

25 sierpnia br. tekst Statutu został przyjęty przez biskupów diecezjalnych zebranych w Częstochowie, a 29 września br. został zatwierdzony dekretem Dykasterii ds. Biskupów, która wydała zgodę na jego promulgację.

Jego pełny tekst znajdziesz TUTAJ.

Nad nowelizacją statutu pracował zespół pod kierunkiem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, uznanego kanonisty. W rozmowie z KAI w 2002 r. bp Wętkowski tłumaczył, że wprowadzone zmiany są odpowiedzią na nowe sytuacje i wyzwania, jakie przynosi życie. Wśród nich wymienia sytuacje nadzwyczajne, chociażby doświadczenie niedawnej pandemii.

W związku z tym znowelizowany statut – w takim nadzwyczajnym czasie – umożliwia przeniesienie niektórych kompetencji na Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz na jej Prezydium. Zapewnia też ciągłość trwających kadencji. Wprowadza możliwość zdalnych obrad (on-line), zarówno zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu, jak i Rady Stałej oraz poszczególnych komisji, bądź rad i innych ciał statutowych. Zebrania plenarne KEP będą mogły odbywać się w tym trybie w sytuacjach nadzwyczajnych, natomiast inne gremia KEP będą mogły spotykać się on-line w zależności od decyzji ich przewodniczących.

Nowy statut wprowadza też zasadę, że zebrania plenarne KEP winny mieć miejsce trzy razy w roku. Dokument modyfikuje też tryb oficjalnej promulgacji dokumentów Episkopatu Polski. Do tej pory niezbędna była ich promulgacja w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”, teraz wystarczy do tego publikacja na oficjalnej stronie internetowej KEP.

Zmieniony został również tryb wybierania krajowych duszpasterzy środowisk i ruchów. Dotąd wyboru dokonywała Konferencja Episkopatu na zebraniu plenarnym, teraz wystarczy wybór przez Przewodniczącego KEP na wniosek biskupa stojącego na czele Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, po uzyskaniu zgody przełożonych danego kapłana.

Znowelizowany statut umożliwia też wybór na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski nie tylko biskupa, ale także zwykłego księdza. Do tej pory istniał zapis nakazujący wybór sekretarza generalnego spośród biskupów (członków Konferencji) i na ogół zostawał nim któryś z biskupów pomocniczych. Teraz zaproponowany został zapis, że Konferencja Episkopatu Polski wybiera sekretarza generalnego spośród biskupów pomocniczych lub prezbiterów.

«« | « | 1 | » | »»

BP KEP/KAI

GOSC.PL |

dodane 28.10.2025 12:06

TAGI| KEP, KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, STATUT

PRZECZYTAJ TAKŻE
Jakub Pankowiak po decyzji episkopatu: czuję się rozczarowany i oszukany | Katowice: Rozpoczęło się 401. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski | Przewodniczący KEP: modlimy się o pokój w ojczyźnie i w całym świecie | Inicjatywa "Zranieni w Kościele": jesteśmy głęboko rozczarowani i oburzeni dokumentem Rady Prawnej KEP | Episkopat o bieżących sprawach Kościoła w Polsce | Rozpoczęło się 398. Zebranie Plenarne KEP | KEP: Praktyka rozwiązywania problemów związanych z przestępstwami popełnionymi przez duchownych wobec małoletnich będzie badana przez specjalistów | Będzie proces beatyfikacyjny Henryka Pobożnego | Zebranie Plenarne KEP w Księżówce | Posiedzenie Komisji Wspólnej
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

It's the most wonderful time of the year...

Piotr Drzyzga

It's the most wonderful time of the year...

Ding-dong! Ding-dong!

Jesień życia

ks. Leszek Smoliński

Jesień życia

Za oknem listopadowe klimaty, kłębią się poranne i wieczorne mgły, które stanowią utrudnienie dla poruszających się po drogach.

Szkoła małych „wymuszaczy”

Maria Sołowiej

Szkoła małych „wymuszaczy”

Jak mawiali nasi mądrzy przodkowie: „od rzemyczka do koniczka.”

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Marsz Niepodległości w Warszawie

Warszawa: Ulicami miasta przeszedł Marsz Niepodległości

Wśród maszerujących był prezydent RP Karol Nawrocki.

Święto Niepodległości: Uroczystość na Placu Piłsudskiego i marsz w centrum Warszawy

Święto Niepodległości: Uroczystość na Placu Piłsudskiego i marsz w centrum Warszawy

Premier Donald Tusk świętował w Gdańsku.

Myśleli, że nie żyje - on tymczasem stanął w drzwiach. Nowa książka o Leonie XIV

Myśleli, że nie żyje - on tymczasem stanął w drzwiach. Nowa książka o Leonie XIV

Jej autor przyjaźnił się z przyszłym papieżem ponad trzy dekady.

Papież Leon XIV ma cztery ulubione filmy. Jakie? Zobacz trailery!

Papież Leon XIV ma cztery ulubione filmy. Jakie? Zobacz trailery!

Watykan opublikował tytuły.

Była ateistka i harwardzka intelektualistka może zostać beatyfikowana

Była ateistka i harwardzka intelektualistka może zostać beatyfikowana

Ruth Pakaluk (1957–1998)

Lewandowski jako pierwszy w historii Polak rozświetlił Empire State Building z okazji Święta Niepodległości

Lewandowski jako pierwszy w historii Polak rozświetlił Empire State Building z okazji Święta Niepodległości

Wyraził dumę z faktu, że jest Polakiem.

11 Listopada św. Jana Pawła II. Archiwalne nagranie z prywatnej kaplicy papieża

11 Listopada św. Jana Pawła II. Archiwalne nagranie z prywatnej kaplicy papieża

"Polacy wiele wycierpieli dla niepodległości, by zachować wielkie wartości ludzkie i chrześcijańskie."

Bp Lechowicz: Lekceważenie narodowych tradycji, to jak odcinanie gałęzi, na której się siedzi

Bp Lechowicz: Lekceważenie narodowych tradycji, to jak odcinanie gałęzi, na której się siedzi

Msza za ojczyznę w 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent składa wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości

Prezydent składa wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości

W południe odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

ONZ: Łańcuch przemocy napędzany bronią strzelecką i lekką

ONZ: Łańcuch przemocy napędzany bronią strzelecką i lekką

Co sprzyja terroryzmowi i siatkom przestępczym.

Czym Polacy walczyli 11 listopada 1918 roku

Czym Polacy walczyli 11 listopada 1918 roku

Podstawowym narzędziem walki Polaków w czasie I wojny światowej i tuż po niej były karabiny i karabinki. W dniu odzyskania niepodległości polscy żołnierze byli wyposażeni w kilkanaście typów karabinów różnej produkcji i o różnym rodzaju amunicji.

Alkohol

Większość Amerykanów nie wie, że alkohol może powodować raka

Zwiększa ryzyko zachorowania.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Środa
rano
11°C Środa
dzień
12°C Środa
wieczór
8°C Czwartek
noc
wiecej »
 