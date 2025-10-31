info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Powyborczy chaos w Tanzanii, wojsko na ulicach
rss newsletter facebook twitter

Powyborczy chaos w Tanzanii, wojsko na ulicach

Powyborczy chaos w Tanzanii, wojsko na ulicach  
Geza ulole 69 / CC 3.0 Dar es Salaam.

W Tanzanii narasta chaos po tym, jak główni kandydaci opozycji zostali wykluczeni z wyścigu prezydenckiego. Środa, która miała być dniem święta demokracji, zamieniła się w falę przemocy i niepokojów społecznych.

W Dar es Salaam i innych miastach tysiące ludzi wyszły na ulice, protestując przeciwko decyzji władz wyborczych. Doszło do starć z policją. Demonstranci podpalili autobus i stację benzynową, zaatakowali posterunki policji oraz zdewastowali lokale wyborcze. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o grabieżach, aktach wandalizmu i śmiertelnych starciach.

Według Amnesty International w protestach zginęły co najmniej dwie osoby, cywil i funkcjonariusz policji. Rząd nie odniósł się dotychczas do liczby ofiar. W odpowiedzi na zamieszki władze wprowadziły ogólnokrajową godzinę policyjną, ograniczyły dostęp do internetu i wysłały wojsko na ulice.

W czwartek, 30 października, setki protestujących ponownie wyszły na ulice, kontynuując drugi dzień demonstracji. W mieście Namanga, na granicy z Kenią, kilku demonstrantów zostało rannych, gdy policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć tłum. Protesty sparaliżowały działalność gospodarczą w zazwyczaj ruchliwym mieście przygranicznym. Zawieszono również połączenia promowe między tanzańskim lądem a Zanzibarem.

Państwowa komisja wyborcza ogłosiła, że urzędująca prezydent Samia Suluhu Hassan prowadzi z wynikiem 96,99 procent głosów w ośmiu z 272 okręgów wyborczych. Hassan zmierzyła się z 16 kandydatami z mniejszych ugrupowań, którzy prowadzili jedynie szczątkową kampanię.

Rządząca partia Chama Cha Mapinduzi (CCM), sprawująca władzę nieprzerwanie od uzyskania niepodległości w 1961 roku, dążyła do przedłużenia swoich rządów, wykluczając kandydatów dwóch głównych partii opozycyjnych. Frekwencja była wyjątkowo niska.

Parlament Europejski potępił wybory jako „ani wolne, ani uczciwe”, nazywając je „oszustwem trwającym od miesięcy” i wezwał społeczność międzynarodową do obrony demokracji i praw człowieka w Tanzanii.

Lider głównej partii opozycyjnej, Tundu Lissu, nadal przebywa w więzieniu po oskarżeniu o zdradę stanu za wezwanie do reform wyborczych. Kandydat drugiej co do wielkości partii opozycyjnej, Luhaga Mpina, został wykluczony z udziału w wyborach.

Analitycy ostrzegają, że Tanzania, niegdyś uważana za wzór stabilności i pokoju w regionie, coraz szybciej stacza się w stronę autorytaryzmu. Bez głębokich reform politycznych i konstytucyjnych kraj może stać się faktycznym państwem jednopartyjnym.

«« | « | 1 | » | »»

kabe/africanews

dodane 31.10.2025 09:43
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 