W regionie Alentejo, na środkowym wschodzie Portugalii, ruszyła budowa pierwszego w Europie azylu dla słoni. Trafią do niego zwierzęta m.in. z ogrodów zoologicznych oraz cyrków.
Jak poinformował w czwartek burmistrz gminy Vila Vicosa, Inacio Esperanca, schronisko dla słoni znajdzie się na terenie o powierzchni ponad 400 hektarów.
- Liczymy, że projekt ten pomoże nie tylko zwierzętom, ale także pozwoli stworzyć miejsca pracy, przyciągnąć turystów oraz rozwinąć lokalną gospodarkę - podkreślił Esperanca.
Ogłoszony w czwartek projekt będzie realizowany na terenie gmin Vila Vicosa oraz Alandroal przez pozarządową organizację Pangea. Jej szefowa, Kate Moore, zapewniła, że pierwszy słoń trafi do schroniska w najbliższych tygodniach - będzie to pochodzące z Zimbabwe zwierzę żyjące przez ostatnich 40 lat w jednym z ogrodów zoologicznych na terenie Belgii. Docelowo do portugalskiego schroniska ma trafić co najmniej 30 słoni.
- Słonie, które tu zamieszkają, będą żyły na wolności, w otoczeniu innych osobników, odbudowując swoje życie w naturalnych warunkach - dodała Moore. W jej ocenie na realizację projektu trzeba będzie wyasygnować około 15 mln euro.
Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)
zat/ san/
