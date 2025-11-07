W regionie Alentejo, na środkowym wschodzie Portugalii, ruszyła budowa pierwszego w Europie azylu dla słoni. Trafią do niego zwierzęta m.in. z ogrodów zoologicznych oraz cyrków.

Jak poinformował w czwartek burmistrz gminy Vila Vicosa, Inacio Esperanca, schronisko dla słoni znajdzie się na terenie o powierzchni ponad 400 hektarów.

- Liczymy, że projekt ten pomoże nie tylko zwierzętom, ale także pozwoli stworzyć miejsca pracy, przyciągnąć turystów oraz rozwinąć lokalną gospodarkę - podkreślił Esperanca.

Ogłoszony w czwartek projekt będzie realizowany na terenie gmin Vila Vicosa oraz Alandroal przez pozarządową organizację Pangea. Jej szefowa, Kate Moore, zapewniła, że pierwszy słoń trafi do schroniska w najbliższych tygodniach - będzie to pochodzące z Zimbabwe zwierzę żyjące przez ostatnich 40 lat w jednym z ogrodów zoologicznych na terenie Belgii. Docelowo do portugalskiego schroniska ma trafić co najmniej 30 słoni.

- Słonie, które tu zamieszkają, będą żyły na wolności, w otoczeniu innych osobników, odbudowując swoje życie w naturalnych warunkach - dodała Moore. W jej ocenie na realizację projektu trzeba będzie wyasygnować około 15 mln euro.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

