Doroczne rekolekcje biskupów odbędą się na Jasnej Górze od 19 do 22 listopada pod hasłem "Być prorokiem nadziei". Po ich zakończeniu odbędzie się 403. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski poświęcone m.in. bieżącym sprawom Kościoła - poinformowało biuro prasowe KEP.

Trzydniowe rekolekcje dla biskupów rozpoczną się 19 listopada. Poprowadzi je ks. dr Jan Jędraszek SAC, filozof i spowiednik z Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Otwocku. Oparte będą na fragmentach Księgi Jeremiasza, ukazujących wierność Bogu w czasie próby.

"Chcemy, aby Jeremiasz uczył nas, jak nie poddawać się zniechęceniu, ale ufać, że dobro zwycięży zło" - powiedział ks. Jędraszek.

W programie każdego dnia będzie msza św. z jutrznią, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Apel Jasnogórski.

Po rekolekcjach odbędzie się krótkie, 403. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, poświęcone kwestiom proceduralnym oraz bieżącym sprawom Kościoła. "Ze względu na jego wyłącznie formalny charakter nie przewiduje się komunikatu po obradach ani spotkania z dziennikarzami" - poinformowało biuro prasowe KEP.