Jutro mecz Polska-Holandia. Co potem? W grze wciąż są różne scenariusze
Jutro mecz Polska-Holandia. Co potem? W grze wciąż są różne scenariusze

Jutro mecz Polska-Holandia. Co potem? W grze wciąż są różne scenariusze  
PAP/Piotr Nowak Robert Lewandowski

Przed zaplanowaną od czwartku do wtorku ostatnią serią meczów eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w Europie Polska zajmuje drugą pozycję w grupie G, co oznacza, że trafiłaby do baraży, a przed losowaniem tzw. ścieżek znalazłaby się w pierwszym, teoretycznie najsilniejszym koszyku.

Drużyna prowadzona przez Jana Urbana z dorobkiem 13 punktów w grupie ustępuje mającej trzy więcej Holandii, którą podejmie w piątek na PGE Narodowym, a wyprzedza Finlandię - 10. Dotychczasowe wyniki, układ pozostałych spotkań i bilans bramkowy, który w rozgrywkach pod egidą FIFA ma większe znaczenie niż rezultaty bezpośrednich meczów, sprawiają, że biało-czerwonym bardzo trudno będzie wyprzedzić ekipę "Oranje", nawet w przypadku wygranej w Warszawie. Rywale musieliby trzy dni później stracić punkty u siebie z Litwinami, którzy w tych kwalifikacjach jeszcze nie wygrali, a Polacy wysoko wygrać na Malcie, gdyż różnica goli przemawia wyraźnie za zespołem trenera Ronalda Koemana.

Z kolei już jeden punkt wywalczony w pozostałych dwóch występach sprawi, że polska reprezentacja szansy na jubileuszowy, 10. występ w mundialu poszuka w marcowych barażach.

O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w nich 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych jest dla zespołów, które zajmą drugie pozycje w swoich grupach eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadną zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA, którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w swoich grupach.

Drużyny z drugich miejsc, na podstawie najnowszego notowania rankingu FIFA, które zostanie opublikowane 19 listopada, zostaną podzielone na trzy koszyki po cztery. Reprezentacje, które dostaną dodatkową szansę walki o awans dzięki Lidze Narodów, trafią do ostatniego, czwartego koszyka.

Zaplanowane 20 listopada w Zurychu losowanie ustali cztery tzw. ścieżki barażowe; do każdej trafi po jednej drużynie z danego koszyka. W półfinałach drużyna z koszyka 1 (najwyżej notowane) podejmie rywala z czwartego, a zespół z koszyka nr 2 zagra u siebie z przeciwnikiem z 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w jednym spotkaniu. Podobnie będzie w finałach każdej "ścieżki", przy czym jego gospodarze zostaną wyłonieni losowo.

Po październikowym "okienku" eliminacyjnym w wirtualnym podziale na koszyki ekip z drugich miejsc w poszczególnych grupach Polska plasuje się na czwartym miejscu, za Włochami, Turcją i Ukrainą, zatem razem z tymi ekipami znalazłaby się w najsilniejszym pierwszym koszyku i uniknęłaby ich w walce o mundial.

Do drugiego trafiłyby Węgry, Szkocja, Czechy i Słowacja, a do trzeciego Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

Z polskiego punktu widzenia najważniejszy na razie byłby koszyk "ligonarodowy", w którym znalazłyby się Walia, Rumunia, Szwecja i Irlandia Północna. Z jednym z tych zespołów biało-czerwoni zagraliby w barażowym półfinale 26 marca, prawdopodobnie w Warszawie, o czym wspominał już prezes PZPN Cezary Kulesza.

Możliwych scenariuszy jest wciąż kilka, choć można zakładać, że biało-czerwoni barażowy półfinał rozegrają na własnym terenie, bo nie spadną niżej niż do drugiego koszyka, i patrząc przez pryzmat potencjalnych rywali będą w nim faworytem. Najbardziej realna zmiana w innych zestawach, to zamiana miejscami rywalizujących w jednej grupie eliminacyjnej Walii i Macedonii Północnej.

O niekorzystaną dla Polski relokację drużyn mogą się też pokusić Szkoci, którzy w grupie C kwalifikacji zajmują drugie miejsce, z identycznym dorobkiem jak pierwsza Dania i w ostatniej kolejce podejmą ją w Glasgow. Gdyby Wyspiarze wywalczyli bezpośredni awans, to Dania trafiłaby do barażowego koszyka nr 1.

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Podział drużyny na koszyki barażowe przed listopadowymi meczami:

koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska
koszyk 2: Węgry, Szkocja, Czechy, Słowacja
koszyk 3: Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
koszyk 4 (Liga Narodów): Walia, Rumunia, Szwecja, Irlandia Północna

PAP |

dodane 13.11.2025 07:18

TAGI| FUTBOL, KWALIFIKACJE, , PAP, PIŁKA NOŻNA

Tusk: eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu | Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze | Młode Amerykanki chcą przeprowadzać się do Kanady | Polska nigdy nie zgodzi się na obowiązkowe skanowanie prywatnych wiadomości | Brazylia: Starcia plantatorów z rdzenną ludnością
Sudan: WFP potępia okrucieństwa w El-Fasher

Sudan: WFP potępia okrucieństwa w El-Fasher

Potrzeba kompleksowej, zdecydowanej odpowiedzi na ten kryzys.

Tragedia w DR Kongo. Ponad 30 osób zginęło w kopalni miedzi i kobaltu

Tragedia w DR Kongo. Ponad 30 osób zginęło w kopalni miedzi i kobaltu

Runął most wskutek nadmiernego obciążenia.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika

Tusk: eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu

Zniszczono tory na trasie Warszawa - Dęblin.

Brakuje jeszcze obowiązkowych kamer w mieszkaniach i skanowania ludzkich myśli...

Polska nigdy nie zgodzi się na obowiązkowe skanowanie prywatnych wiadomości

Krzysztof Gawkowski odnosi się do propozycji zmian w prawie unijnym, nazywanych "chat control".

W Nowym Jorku

Młode Amerykanki chcą przeprowadzać się do Kanady

W żadnym innym kraju rozwiniętym nie odnotowano tak dużego odsetka kobiet, które chciałyby wyemigrować.

Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze

Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze

Zmierzali z Mekki do Medyny.

Na przejściu granicznym w Bobrownikach

Przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach znowu otwarte

Przejście w Kuźnicy było zamknięte od czterech lat, w Bobrownikach - od ponad 2,5 roku.

Amazonia

Brazylia: Starcia plantatorów z rdzenną ludnością

Co najmniej jeden Indianin z plemienia Guarani zginął zastrzelony

Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi

Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi

W Światowy Dzień Ubogich wspólny posiłek w Auli Pawła VI był ważnym punktem jubileuszowych wydarzeń.

Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Pozdrawiam pielgrzymów polskich, wspominając rocznicę Orędzia pojednania.

Kościół pomaga

Caritas Polska: bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa

Światowy Dzień Ubogich. W tym roku obchodzony pod hasłem "Ty jesteś moją nadzieją".

Sarajewo

"Turyści" płacili do 100 tys. euro za możliwość strzelania do mieszkańców Sarajewa

Na razie w sprawie jest sporo pytań.

