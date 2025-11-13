info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Warszawa: Wernisaż wystawy obrazów przedstawiających Boże Narodzenie
rss newsletter facebook twitter

Warszawa: Wernisaż wystawy obrazów przedstawiających Boże Narodzenie

Tradycyjnie tak. Jak będzie teraz, na nowo?  
Henryk Przondziono /Foto Gość Tradycyjnie tak. Jak będzie teraz, na nowo?

W podziemiach katedry warszawsko-praskiej 14 listopada odbędzie się wernisaż wystawy obrazów przedstawiających Boże Narodzenie, namalowanych przez współczesnych malarzy. Powstały one w ramach projektu "Namalować katolicyzm od nowa". Ekspozycja prezentuje dwadzieścia nowych obrazów.

Celem projektu "Namalować katolicyzm od nowa" prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja, Teologię Polityczną oraz Instytut Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum (Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu), jest "ożywienie sztuki sakralnej przez powrót do Kościoła obrazów wysokiej klasy artystycznej, wyrażonych współczesnym językiem malarskim oraz odnowienie mecenatu takiej sztuki".

Wernisaż wystawy obrazów przedstawiających biblijną tajemnicę Bożego Narodzenia i adoracji Dzieciątka Jezus namalowanych przez współczesnych malarzy, odbędzie się 14 listopada o godz. 19.00 w podziemiach katedry warszawsko-praskiej. Ekspozycja prezentuje dwadzieścia nowych obrazów autorstwa: Jarosława Modzelewskiego, Ignacego Czwartosa, Jacka Dłużewskiego, Wojciecha Głogowskiego, Jacka Hajnosa OP, Krzysztofa Klimka, Bogny Podbielskiej, Beaty Stankiewicz i Grzegorza Wnęka oraz przedstawicielki młodego pokolenia artystów - Karoliny Żądło.

Wydarzenie poprzedzi msza o godz. 18.00 koncelebrowana przez ordynariusza warszawsko-praskiego bp. Romualda Kamińskiego i biskupa pomocniczego Jacka Grzybowskiego.

Wystawa będzie dostępna do 15 stycznia. Można ją oglądać od poniedziałku do soboty w godzinach między 12.00-19.00, zaś w niedzielę do godz. 10.00 do godz. 20.00. W Wigilię Bożego Narodzenia będzie zamknięta, zaś 31 grudnia w godz. 12.00-19.00.

W poprzednich latach artyści namalowali obrazy: Jezusa Miłosiernego oraz dwóch tajemnic radosnych różańca: Zwiastowania i Nawiedzenia. "Teraz nadszedł czas na Betlejem - ukazanie wcielonego Słowa, tajemnicę tajemnic, paradoks nad paradoksami" - powiedział kurator wystawy dr Dariusz Karłowicz z Teologii Politycznej. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.11.2025 08:37

TAGI| BOŻE NARODZENIE, KOŚCIÓŁ, KULTURA, MALARSTWO, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, SZTUKA, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem | W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać | Na Jasnej Górze zaczynają się rekolekcje biskupów | Przesłanie o pojednaniu polsko-niemieckim sprzed 60 lat nie dezaktualizuje się | 405. rocznica zamachu na króla Zygmunta III Wazę
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poetycko

Piotr Drzyzga

Poetycko

Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?

Klasyfikacja niemedalowa

ks. Leszek Smoliński

Klasyfikacja niemedalowa

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.

O czym nie rozmawiamy

O czym nie rozmawiamy

Moglibyśmy czasem pogadać nie tylko o świątecznych smakołykach. Przecież podobno w polityce chodzi o dobro wspólne.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Balony. Zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte z powodu nadlatujących balonów

Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".

Sztuczna inteligencja

"Foreign Affairs": AI nadała wojnom informacyjnym nowy wymiar

AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.

Przyszła zima

Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio (P) i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (L)

Rubio po spotkaniu z Jermakiem: Odbyliśmy najlepsze dotąd spotkanie

...pracujemy nad zmianami planu.

W Tarnopolu po rosyjskim ataku

Europejska propozycja ws. Ukrainy wyklucza restrykcje dotyczące armii

Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Tymczasem Ukraina uczciła wczoraj ofiary Wielkiego Głodu

USA: plan pokojowy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców

Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.

Pada śnieg...

Intensywne opady śniegu na południu kraju

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków.

Jak się obrać?

W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać

Powołując się na tradycję, strasząc potępieniem w życiu pozagrobowym oraz...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Poniedziałek
wieczór
1°C Wtorek
noc
1°C Wtorek
rano
1°C Wtorek
dzień
wiecej »
 