Rzym: O aktualności Dei Verbum po 60 latach

W sześćdziesiąt lat po ogłoszeniu Dei Verbum Kościół wciąż wraca do pytań o to, jak żyć Słowem Boga. Na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża teologowie, bibliści i duszpasterze zastanawiali się jak dziś odczytać najważniejszą konstytucję soborową o Objawieniu.

Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża gościł w poniedziałek i wtorek sympozjum poświęcone konstytucji Dei Verbum. Wydarzenie zorganizował tamtejszy Wydział Teologii we współpracy z Federacją Biblijną Katolicką, której przewodniczy kard. Luis Antonio Tagle.

„Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnego spojrzenia na Dei Verbum, wykraczającego poza zwykłe wspomnienie historyczne i próbującego odpowiedzieć na kilka pytań: które aspekty zostały w pełni przyjęte? Które z nich nadal czekają na docenienie? W jaki sposób każdy rozdział mógłby zostać wzbogacony w świetle dzisiejszych wyzwań?” – mówi Vatican News prof. Juan Carlos Ossandon z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża.

W dyskusji wzięło udział ośmiu prelegentów, którzy – jak wyjaśnia ks. prof. Giuseppe De Virgilio – zostali zaproszeni do refleksji nad kluczowymi pytaniami dotyczącymi recepcji dokumentu. „Pytaliśmy, które aspekty konstytucji zostały przyswojone przez teologię i życie Kościoła, a które powinny zostać na nowo podjęte” – zaznacza.

Duchowny dodaje, że po sześciu dekadach od Soboru Watykańskiego II możliwe jest również krytyczne spojrzenie na omawiany dokument. „Jakie krytyczne uwagi można skierować pod adresem Dei Verbum? Jak można by ją wzbogacić lub uzupełnić?” – mówi ks. prof. De Virgilio.

Sympozjum podzielono na cztery sesje tematyczne, obejmujące najważniejsze zagadnienia konstytucji: objawienie i jego przekazywanie, natchnienie i interpretacja Pisma Świętego, rozwój Starego i Nowego Testamentu, rola Pisma Świętego w życiu Kościoła.

„Dyskusja między prelegentami i zgromadzonymi była bardzo owocna” – podkreśla ks. prof. De Virgilio. Wskazuje, że pojawiły się nowe perspektywy zarówno dla badań biblijnych, jak i dla praktyki duszpasterskiej.

W rozdziale I Dei Verbum podkreślono chrystocentryzm. Według prof. Tanzelli-Nittiego i Manicardiego tekst ten można by wzbogacić o badania nad historycznym Jezusem i chrystologią narracyjną.

Intuicję tę podzielił prof. Noffke, zauważając, że zdecydowane potwierdzenie historyczności ewangelii w rozdziale V znalazło pewne potwierdzenie w rozwoju badań nad osobą Jezusa, jako postaci historycznej, które przezwyciężyły sceptycyzm panujący w tej dziedzinie w latach soboru.

Rozważając bosko-ludzki charakter inspiracji i interpretacji Pisma Świętego (rozdział III), prof. Ossandón i prof. Epis zasugerowali, aby w refleksjach egzegetyków i teologów poświęcić więcej miejsca wolności – Boga i człowieka.

W odniesieniu do rozdziału IV prof. Pavan pokazał, jak pobudził on próby opracowania teologii Starego Testamentu w dialogu z Żydami.

Wreszcie prof. Cavagnani zauważył, że duszpasterski charakter Kościoła, będący przedmiotem rozdziału VI Dei Verbum, jest w rzeczywistości obecny w całym dokumencie soborowym, zwłaszcza w rozdziale II poświęconym przekazywaniu Słowa Bożego.

Towarzyszącym elementem kongresu była wystawa La Parola di Dio nel mondo przygotowana przez sekretariat Federacji Biblijnej Katolickiej pod kierunkiem o. Jana Stefanowa. Zwiedzający mogą zobaczyć około 80 współczesnych wydań Biblii z różnych części świata, w wielu językach i z różnymi komentarzami.

Ekspozycja jest dostępna w Auli Senatu Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża od 17 do 24 listopada, z wolnym wstępem w godzinach pracy uczelni.

Kopuła bazyliki św. Piotra

VATICANNEWS.VA DODANE 19.11.2025

