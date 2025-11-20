Metropolita warszawski abp Adrian Galbas podjął kroki zmierzające do przywrócenia należnego porządku i poszanowania sacrum w kościele parafialnym w Secyminie - brzmi oświadczenie rzecznika Archidiecezji Warszawskiej.

Powodem wydania oświadczenia jest publikacja w internecie (usuniętych już) materiałów zawierających "treści i symbole w oczywisty sposób sprzeczne z charakterem miejsca świętego" i budzących "skojarzenia bluźniercze" oraz naruszających "szacunek należny przestrzeni sakralnej, w tym ołtarzowi" - czytamy w dokumencie. Administrator parafii w ubiegłym tygodniu został wezwany do kurii celem złożenia wyjaśnień i otrzymał upomnienie kanoniczne - poinformował ks. Przemysław Śliwiński. Archidiecezja przeprasza wiernych za zgorszenie wywołane bulwersującym incydentem.

Publikujemy pełny tekst oświadczenia:

W związku opublikowaniem materiałów zrealizowanych w jednym z kościołów Archidiecezji Warszawskiej, w Secyminie, zawierających treści i symbole w oczywisty sposób sprzeczne z charakterem miejsca świętego, budzące skojarzenia bluźniercze oraz naruszające szacunek należny przestrzeni sakralnej, w tym ołtarzowi (kan. 1210, 1211, 1239 § 1 KPK), informujemy, że:

Arcybiskup Metropolita Warszawski polecił w zeszłym tygodniu przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień okoliczności sprawy oraz podjął kroki zmierzające do przywrócenia należnego porządku i poszanowania sacrum w parafii.

Nagrania teledysku (usuniętego z internetu kilkadziesiąt godzin po publikacji) i innych materiałów zrealizowano w kościele bez wymaganej zgody Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Odpowiedzialność za udostępnienie przestrzeni świątyni oraz za brak weryfikacji treści i charakteru realizacji ponosi administrator parafii, który już w ubiegłym tygodniu został wezwany do kurii celem złożenia wyjaśnień i otrzymał upomnienie kanoniczne.

Wszystkich wiernych przepraszamy za zgorszenie wywołane tym bulwersującym incydentem. Tego rodzaju materiały nigdy nie powinny być realizowane w kościele, który jest przestrzenią modlitwy, sprawowania sakramentów i oddawania czci Bogu.

W zeszłą niedzielę w parafii, gdzie zrealizowano wspomniane materiały, podczas Mszy św. odprawiono nabożeństwa ekspiacyjne.

ks. Przemysław Śliwiński,

rzecznik Archidiecezji Warszawskiej