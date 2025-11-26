info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Izrael rozpoczął operację antyterrorystyczną na Zachodnim Brzegu
rss newsletter facebook twitter

Izrael rozpoczął operację antyterrorystyczną na Zachodnim Brzegu

Mur od zachodu, pola minowe od wschodu, nad Jordanem  
Romek Koszowski /Foto Gość Mur od zachodu, pola minowe od wschodu, nad Jordanem
Zachodni Brzeg to nieco klaustrofobiczne miejsce do życia na ziemi

Izraelskie siły zbrojne (IDF) poinformowały w środę rano, że minionej nocy wraz ze służbami bezpieczeństwa Szin Bet oraz policją graniczną rozpoczęły nową operację antyterrorystyczną na Zachodnim Brzegu Jordanu.

"W nocy IDF, ISA (Izraelskie Siły Bezpieczeństwa, czyli Szin Bet - PAP) oraz izraelska policja graniczna rozpoczęły szeroko zakrojoną operację antyterrorystyczną w północnej części Samarii. Siły IDF i ISA nie pozwolą, aby terroryzm zakorzenił się w tym regionie i podejmują aktywne działania, aby mu zapobiec" - napisano na profilu IDF na platformie X.

Judea i Samaria to nazwa stosowana przez Izrael wobec pozostającego pod administracją palestyńską Zachodniego Brzegu.

Według izraelskich mediów wojsko określiło nową operację jako podobną do tych, które w czasie wojny w Strefie Gazy prowadziło w obozach dla uchodźców na Zachodnim Brzegu, i spodziewa się, że potrwa ona kilka dni. Działania sił izraelskich koncentrują się na obszarze pięciu miejscowości w północnej części Zachodniego Brzegu, w tym Tammunu i Tubasu.

Jak podały władze izraelskie, operację rozpoczęto po wykryciu prób utworzenia przez organizacje terrorystyczne przyczółku w tych miejscowościach, co według nich jest tendencją obserwowaną od sierpnia. W ramach tych działań w ostatnich miesiącach doszło do kilku prób ataków na izraelskie oddziały. Izraelski portal Ynet News podał, że deklarowanym celem operacji jest zapobieżenie przegrupowaniu się terrorystów i przekształceniu się ich w formacje przypominające bataliony, podobnie jak miało to miejsce w niektórych częściach Zachodniego Brzegu około dwa lata temu.

Od redakcji Wiara.pl

Wydaje się, że jeśli już mowa o terrorystach na Zachodnim Brzegu, to trzeba by też zwrócić uwagę na działania żydowskich osadników na tym terenie. Ale, wiadomo...

Andrzej Macura

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 26.11.2025 10:01

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, IZRAEL, PALESTYŃCZYCY, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, WOJNA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Macron i Xi we wspólnym oświadczeniu wezwali do zawieszenia broni w Ukrainie | Ukraina: Trwają walki w Donbasie | Raport SIPRI: rekordowe przychody producentów broni | Liban: Hezbollah zapowiada zemstę | Pozasądowa egzekuzja na Zachonim Brzegu?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowy

W. Brytania: Naukowcy bawią się w bogów?

Naukowcy zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia syntetycznych ludzkich genomów.

Dron

Wojsko francuskie otworzyło ogień do dronów

Latały nad bazą atomowych okrętów podwodnych.

W ławach rządowych sejmu

Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach

Teraz czas na nowe propozycje.

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

Od czasu zdobycia Al-Faszir przez RSF aż 150 tys. mieszkańców pozostaje zaginionych. Nie wydaje się, aby opuścili miasto.

W sejmie

Klub PiS złożył wniosek o odtajnienie niejawnego punktu obrad Sejmu

Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

Ruskij mir w Odessie

Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej

Co zostało powiedziane w Moskwie?

Na uwięzi algorytmów

Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę

Kar za brak transparentności uniknął chiński TikTok - KE uznała, że odpowiedział na jej uwagi.

Podczas prezydenckiego szczytu

Prezydent powołał Radę Zdrowia

Przewodniczącym gremium doradczego Piotr Czauderna.

Dzrzewo, o które wycierały się dziki

Prokuratura prowadzi dochodzenie ws. truchła dzika znalezionego w gm. Rozprza

Śledztwo dotyczy podejrzenia kłusownictwa.

Media społecznościowe

USA: Vance ostrzegł KE przed nałożeniem kary na X

UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.

Na granicy

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona na kolejne 90 dni

Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.

A dzięki mediom społecznościowym słowa polityków rażenie mają większe

Prowokacyjny język partii napędza przemoc polityczną

tak uważa większość Amerykanów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
8°C Niedziela
dzień
8°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 