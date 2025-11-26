info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kard. Dziwisz o kard. Rysiu: każdy będzie miał do niego przystęp
Kard. Dziwisz o kard. Rysiu: każdy będzie miał do niego przystęp

Kard. Stanisław Dziwisz  
Kard. Stanisław Dziwisz

Człowiek wykształcony, otwarty, we krwi ma wszystko to, co związane z Krakowem.

Człowiek wykształcony, otwarty, każdy będzie miał do niego przystęp, we krwi ma wszystko to, co związane z Krakowem - tak o kard. Grzegorzu Rysiu wypowiadał się kard. Stanisław Dziwisz po ogłoszeniu w środę decyzji Leona XIV o mianowaniu Rysia metropolitą krakowskim.

Dotychczasowy metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś zastąpi abp. Marka Jędraszewskiego, który był metropolitą krakowskim od 2016 r. W czerwcu 2024 r. abp Jędraszewski w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego (75 lat) złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Papież ją przyjął, prosząc jednocześnie, aby sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy.

- Człowiek wykształcony, człowiek otwarty. Myślę, że każdy będzie miał przystęp do niego - i młodzi, i starsi. Rodzice stąd pochodzą. On tu też się urodził. We krwi ma wszystko to, co związane z Krakowem. Tak że mamy nadzieję, że wszystko będzie świetnie - powiedział dziennikarzom kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Jana Pawła II (1978-2005) i b. metropolita krakowski (2005-2016).

Zdaniem Dziwisza, pozycja metropolity krakowskiego w Episkopacie jest wyjątkowa, ponieważ - jak mówił - archidiecezja krakowska jest jedną z najstarszych w kraju i z niej pochodził Jan Paweł II. W archidiecezji są też - zauważył duchowny - liczne uczelnie i wielu, jeśli nie najwięcej spośród wszystkich archidiecezji, duchownych.

Zadaniem biskupa Krakowa - według kardynała Dziwisza - jest prowadzić i rozwijać Kościół, mając na uwadze to, że z tego Kościoła wywodził się papież Polak. Katolicki przywódca Krakowa musi również działać na rzecz zjednoczenia Polaków "w Bogu dobra i prawdy".

Grzegorz Ryś w latach 2011-2017 był biskupem pomocniczym Krakowa. W 2017 r. Franciszek mianował go ordynariuszem w Łodzi. Wówczas w tym mieście zastąpił odchodzącego do Krakowa abpa Jędraszewskiego.

Archidiecezja krakowska ma ponad 1,6 mln mieszkańców, z czego ponad 1,5 mln jest katolikami. Blisko 40 proc. wiernych bierze udział w niedzielnych mszach. Archidiecezja liczy 448 parafii. 

26.11.2025

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

Dekada

Piotr Drzyzga

Dekada

W 2026 roku minie dziesięć lat od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego - #pamiętamy?

Adwentowa podróż

ks. Leszek Smoliński

Adwentowa podróż

Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Niegdyś często nadawano kościołom to wezwanie. Przecież to patron potężny. Dziś kojarzony z prezentami...

