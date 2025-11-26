Kard. Dziwisz o kard. Rysiu: każdy będzie miał do niego przystęp

Człowiek wykształcony, otwarty, we krwi ma wszystko to, co związane z Krakowem.

Człowiek wykształcony, otwarty, każdy będzie miał do niego przystęp, we krwi ma wszystko to, co związane z Krakowem - tak o kard. Grzegorzu Rysiu wypowiadał się kard. Stanisław Dziwisz po ogłoszeniu w środę decyzji Leona XIV o mianowaniu Rysia metropolitą krakowskim.

Dotychczasowy metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś zastąpi abp. Marka Jędraszewskiego, który był metropolitą krakowskim od 2016 r. W czerwcu 2024 r. abp Jędraszewski w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego (75 lat) złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Papież ją przyjął, prosząc jednocześnie, aby sprawował tę funkcję do czasu mianowania następcy.

- Człowiek wykształcony, człowiek otwarty. Myślę, że każdy będzie miał przystęp do niego - i młodzi, i starsi. Rodzice stąd pochodzą. On tu też się urodził. We krwi ma wszystko to, co związane z Krakowem. Tak że mamy nadzieję, że wszystko będzie świetnie - powiedział dziennikarzom kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Jana Pawła II (1978-2005) i b. metropolita krakowski (2005-2016).

Zdaniem Dziwisza, pozycja metropolity krakowskiego w Episkopacie jest wyjątkowa, ponieważ - jak mówił - archidiecezja krakowska jest jedną z najstarszych w kraju i z niej pochodził Jan Paweł II. W archidiecezji są też - zauważył duchowny - liczne uczelnie i wielu, jeśli nie najwięcej spośród wszystkich archidiecezji, duchownych.

Zadaniem biskupa Krakowa - według kardynała Dziwisza - jest prowadzić i rozwijać Kościół, mając na uwadze to, że z tego Kościoła wywodził się papież Polak. Katolicki przywódca Krakowa musi również działać na rzecz zjednoczenia Polaków "w Bogu dobra i prawdy".

Grzegorz Ryś w latach 2011-2017 był biskupem pomocniczym Krakowa. W 2017 r. Franciszek mianował go ordynariuszem w Łodzi. Wówczas w tym mieście zastąpił odchodzącego do Krakowa abpa Jędraszewskiego.

Archidiecezja krakowska ma ponad 1,6 mln mieszkańców, z czego ponad 1,5 mln jest katolikami. Blisko 40 proc. wiernych bierze udział w niedzielnych mszach. Archidiecezja liczy 448 parafii.