Leon XIV wywołał rekordowy wzrost na Wikipedii  

Papież Leon XIV wywołał gwałtowny wzrost liczby odsłon Wikipedii w 2025 roku. Jak niedawno ogłosiła Fundacja Wikimedia, artykuł o papieżu, wybranym na zwierzchnika Kościoła katolickiego w maju, znalazł się wśród najpopularniejszych wpisów roku, z ponad 22 milionami odsłon, zajmując piąte miejsce w corocznym rankingu anglojęzycznym.

Wzrost odsłon na Wikipedii i innych stronach Wikimedia gwałtownie wzrósł bezpośrednio po wyborze kard. Roberta Francisa Prevosta w maju br. Fundacja odnotowała momentami nawet 800 000 odsłon na sekundę, to nowy rekord. W normalnych warunkach średnia wynosi około 130 000 odsłon na sekundę.

Zainteresowanie informacjami o Leonie XIV przewyższyło zatem liczne artykuły o tematyce politycznej i popkulturowej, które zazwyczaj dominują na szczycie listy. Teksty o papieżu Franciszku również odnotował znaczny wzrost liczby odsłon po jego śmierci, plasując się na 11. miejscu w tegorocznym rankingu.

Najczęściej klikanym artykułem w anglojęzycznej Wikipedii w 2025 roku był wpis o Charliem Kirku, amerykańskim prawicowym działaczu politycznym, który został zamordowany we wrześniu. Jego strona była odwiedzana mniej więcej dwa razy częściej niż strona o Leonie XIV. Drugie miejsce zajęła lista osób, które zginęły w tym roku, a następnie amerykański morderca Ed Gein, o którym Netflix opublikował film dokumentalny. Na czwartym miejscu znalazł się tekst o prezydencie USA Donaldzie Trumpie.