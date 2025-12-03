Leon XIV wywołał rekordowy wzrost na Wikipedii  

Papież Leon XIV wywołał gwałtowny wzrost liczby odsłon Wikipedii w 2025 roku. Jak niedawno ogłosiła Fundacja Wikimedia, artykuł o papieżu, wybranym na zwierzchnika Kościoła katolickiego w maju, znalazł się wśród najpopularniejszych wpisów roku, z ponad 22 milionami odsłon, zajmując piąte miejsce w corocznym rankingu anglojęzycznym.
Wzrost odsłon na Wikipedii i innych stronach Wikimedia gwałtownie wzrósł bezpośrednio po wyborze kard. Roberta Francisa Prevosta w maju br. Fundacja odnotowała momentami nawet 800 000 odsłon na sekundę, to nowy rekord. W normalnych warunkach średnia wynosi około 130 000 odsłon na sekundę.
Zainteresowanie informacjami o Leonie XIV przewyższyło zatem liczne artykuły o tematyce politycznej i popkulturowej, które zazwyczaj dominują na szczycie listy. Teksty o papieżu Franciszku również odnotował znaczny wzrost liczby odsłon po jego śmierci, plasując się na 11. miejscu w tegorocznym rankingu.
Najczęściej klikanym artykułem w anglojęzycznej Wikipedii w 2025 roku był wpis o Charliem Kirku, amerykańskim prawicowym działaczu politycznym, który został zamordowany we wrześniu. Jego strona była odwiedzana mniej więcej dwa razy częściej niż strona o Leonie XIV. Drugie miejsce zajęła lista osób, które zginęły w tym roku, a następnie amerykański morderca Ed Gein, o którym Netflix opublikował film dokumentalny. Na czwartym miejscu znalazł się tekst o prezydencie USA Donaldzie Trumpie.
Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.
Leon XIV u stóp kolumny Niepokalanej przy placu Hiszpańskim w Rzymie.
Istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy".
Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Tajani skrytykował politykę Zielonego Ładu.
To odpowiedź na wzrost rosyjskiej aktywności podwodnej.
Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.
Uczestniczyło 2,5 tysiąca biskupów z całego świata oraz 18 oficjalnych niekatolickich obserwatorów.
W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.
Rozmawiamy o aneksji Zachodniego Brzegu - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.