Francja: Chrześcijanie głównym celem dżihadystów

Józef Wolny / Foto Gość Bazylika Sacre Coeur w Paryżu

Wewnętrzna analiza francuskich służb bezpieczeństwa wewnętrznego „Direction Générale de la Sécurité Intérieure” (DGSI) potwierdza, że od ponad trzydziestu lat chrześcijanie są głównym celem przemocy dżihadystów. Pod koniec listopada dziennik Le Figaro opublikował fragmenty analizy, które dokumentują systematyczne zakorzenienie ideologii nienawiści wobec chrześcijan w propagandzie islamistycznej.

Analiza powstała po ataku nożem, do którego doszło 10 września w Lyonie, w wyniku którego zamordowano 45-letniego chrześcijanina asyryjskiego pochodzenia, Ashur Sarnaya. Publikował on regularnie na swoim koncie TikTok przesłania chrześcijańskie w języku arabskim, krytykując islam. Podczas transmisji na żywo został śmiertelnie ranny nożem w szyję przed swoim domem w 9. dzielnicy Lyonu.

W analizie opisano, w jaki sposób Państwo Islamskie i Al-Kaida systematycznie oczerniają chrześcijan jako „niewiernych” i „bałwochwalców”. Termin „krzyżowcy” ma kojarzyć współczesnych Europejczyków ze średniowiecznymi krucjatami, historią kolonializmu oraz zachodnimi interwencjami wojskowymi w Afganistanie i Mali.

Według DGSI w ciągu ostatnich dziesięciu lat udaremniono we Francji ponad 80 islamskich planów zamachów.

Zmienił się również profil sprawców. Francja przeżywa nową erę terroryzmu, podsycaną przez obfitość propagandy w kanałach internetowych. Prawie 70 procent aresztowań pod zarzutem terroryzmu dotyczy obecnie osób poniżej 21 roku życia. W 2025 roku już 39 nieletnich zostało oskarżonych o terroryzm, co stanowi historyczny rekord.

Analiza DGSI jest zgodna z badaniami przeprowadzonymi przez wiedeńskie obserwatorium „Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians” (OIDAC Europe). Według rocznego raportu za rok 2025, przedstawionego w listopadzie w Parlamencie Europejskim, w 2024 r. w 35 krajach europejskich odnotowano łącznie 2211 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan.

We Francji jest 2 tys. nieletnich dżihadystów

PAP DODANE 23.09.2016

We Francji jest 2 tys. nieletnich dżihadystów

We Francji jest obecnie około 2 tys. nieletnich dżihadystów. Dzieci łatwo ulegają indoktrynacji i mogą być równie okrutne jak dorośli - alarmuje w piątek francuski dziennik "Le Figaro". »

więcej »

 

KAI |

dodane 03.12.2025 08:49

TAGI| DŻIHADYŚCI, FRANCJA, PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

