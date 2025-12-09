info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » RPP: apelujemy o poszanowanie roli Prezesa NBP
RPP: apelujemy o poszanowanie roli Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Narodowy Bank Polski

Trzech członków zarządu NBP chce zmian w regulaminie banku.

Rada Polityki Pieniężnej w opublikowanym we wtorek przez NBP stanowisku zaapelowała m.in. o "poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP". Media podały, że trzech członków zarządu NBP chce zmian w regulaminie banku, które ograniczają władzę Adama Glapińskiego.

Narodowy Bank Polski (NBP) we wtorek opublikował "Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP". "Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP" - czytamy w stanowisku.

Dodano w nim, że "tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach" będzie działać na szkodę banku centralnego i że potencjalne konsekwencje takich działań będą daleko wykraczać poza samą strukturę NBP.

"Zwracamy się o wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie żadnych pochopnych działań, których nieuchronną konsekwencją byłaby nieodwracalna utrata przez NBP jego pozycji budowanej konsekwentnie przez kilkadziesiąt lat, stabilizującej system finansowy, gospodarkę i Rzeczpospolitą Polską. Zagrażałoby to także wysokiemu międzynarodowemu prestiżowi Narodowego Banku Polskiego za umacnianie, którego odpowiedzialne są wszystkie organy banku centralnego" - wskazano w stanowisku RPP.

Pod stanowiskiem datowanym na 3 grudnia 2025 r. podpisali się prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński, a także jej członkowie: Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Gabriela Masłowska i Henryk Wronowski. Oznacza to, że pod stanowiskiem podpisało się siedmioro z dziesięciorga członków RPP.

W poniedziałek portal money.pl poinformował, że trzech członków zarządu NBP - Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura - wystąpiło na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej pakiet zmian w regulaminie banku centralnego, których celem jest m.in. zwiększenie uprawnień zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzającym zmiany organizacyjne w banku.

"Projekt uchwały proponuje szereg zmian w regulaminie NBP, które de facto ograniczają władzę Adama Glapińskiego oraz części jego najbliższych współpracowników" - przekazał portal. "(...) propozycja w uchwale zakłada, że o nagrodach i premiach dla prezesa i jego dwójki głównych zastępców decydowałby każdorazowo zarząd banku" - dodał.

Według money.pl, wnioskodawcy chcieli, by zarząd rozstrzygnął sprawę w ciągu trzech dni, ale "prezes Adam Glapiński wyznaczył posiedzenie dopiero na 20 stycznia 2026 r.".

Portal przekazał ponadto, że propozycje części członków zarządu banku spotkała się z reakcją prezesa Adama Glapińskiego, czego efektem było przyjęcie 3 grudnia stanowiska RPP.

Członek zarządu NBP Artur Soboń powiedział we wtorek PAP, że "nie jestem członkiem RPP, ale mógłbym się podpisać pod apelem o spokój i brak emocji wokół banku centralnego".

PAP |

dodane 09.12.2025 12:18

Chiński e-commerce nas wykończy? | Orlen: dyrektywa RED III spowoduje, że biokomponenty trzeba będzie dokupić za granicą | "PB": Chiny szykują się na wodorową rewolucję | UE: Będą cła tymczasowe na małe paczki spoza UE | MF: państwowy dług publiczny po wrześniu wyniósł 1,82 bln zł
Tragedia. I co dalej?

Andrzej Macura

Tragedia. I co dalej?

Mówią, że Polak mądry po szkodzie. Ale mam wątpliwości. Czy faktycznie mądrzejszy.

Już wysprzątane?

Karzyna Solecka

Już wysprzątane?

Czasem poświęcanie czasu bardzo ważnym sprawom jest dla nas ucieczką od rzeczy najistotniejszych.

Można i tak

Piotr Drzyzga

Można i tak

Tylko czy to już odpowiedni moment na opublikowanie felietonu kolędowego?

Kosztuje...

Publiczni nadawcy dostaną pieniądze

KRRiT wypłaci nadawcom publicznym ponad 124 mln zł w ramach piątej transzy środków abonamentowych.

Ta wojna kosztuje. Wiele...

Istnieje możliwość, że presja gospodarcza stanie się dla Putina nie do zniesienia

Ludzie stają się coraz biedniejsi, zyskują sojusznicy Rosji.

Emmanuel Macron, prezydent Francji

Macron zapowiedział sprzeciw dla ewentualnego forsowania przez UE umowy z Mercosurem

Francuzi stawiają trzy warunki.

Europarlamentarzyści w większości nie lubią dzieci. Albo się ich boją...

PE zagłosował za funduszem wspierającym "bezpieczną" aborcję

Padły obraźliwe słowa m.in pod adresem Polski.

Sudan na szczycie listy kryzysów humanitarnych trzeci rok z rzędu

Sudan na szczycie listy kryzysów humanitarnych trzeci rok z rzędu

Na drugim miejscu znalazły się okupowane terytoria palestyńskie.

Leon XIV: Skarb jest w sercu, nie w szalonych inwestycjach

Leon XIV: Skarb jest w sercu, nie w szalonych inwestycjach

To w sercu przechowuje się prawdziwy skarb, a nie w ziemskich sejfach, nie w wielkich inwestycjach finansowych, które dziś jak nigdy dotąd są szalone i niesprawiedliwie skoncentrowane, ubóstwiane za krwawą cenę milionów ludzkich istnień i zniszczenia Bożego stworzenia – wskazał Leon XIV w katechezie podczas środowej audiencji generalnej.

Sprawca ataku w Sydney z 59 zarzutami

Sprawca ataku w Sydney z 59 zarzutami

W tym 15 morderstw i dokonania aktu terroru.

Kard. Ryś do kapłanów archidiecezji krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia

Kard. Ryś do kapłanów archidiecezji krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia

W takim wydarzeniu nie można być samemu – mówił do księży.

Prezydent: nasza narodowa pamięć jest po stronie ofiar

Prezydent: nasza narodowa pamięć jest po stronie ofiar

W środę rano odbyły się obchody 55. rocznicy masakry robotników przed pomnikiem Grudnia 1970.

Trump ogłosił blokadę tankowców w portach Wenezueli

Trump ogłosił blokadę tankowców w portach Wenezueli

Oświadczył, że reżim Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".

Prace polowe

Parlament Europejski przegłosował uproszczone przepisy dla rolników

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych ma pomóc unijnym rolnikom zaoszczędzić nawet 1,6 mld euro rocznie.

Andrej Babisz

Czechy: Nowy rząd odrzuca system ETS2 oraz pakt migracyjny

Unijne decyzje dotyczące tych regulacji nie będą implementowane do czeskiego prawa.

