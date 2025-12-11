Jak żyje się nam po dwóch latach rządu Donalda Tuska?

W sondażu opublikowanym w czwartek w "SE" ankietowanym zadano pytanie: "Jak ci się żyje dwa lata po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska?".

40 proc. ankietowanych wskazało, że żyje im się gorzej niż wcześniej, a 17 proc. respondentów stwierdziło, że żyje się lepiej. 37 proc. badanych wskazało, że żyje się im tak samo. 6 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem". Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zrealizowano 6 i 7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

***

W ciągu 2 lat rządów gabinetu Donalda Tuska wyraźnie przyspieszył wzrost gospodarczy, w górę poszły także płace, przy jednoczesnym spadku inflacji. Jednocześnie mocno zwiększył się polski dług publiczny, a liczba bezrobotnych powiększyła się o 100 tys. osób.

13 grudnia miną dwa lata od powołania gabinetu Donalda Tuska składającego się z czterech koalicyjnych ugrupowań: KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

Po dwóch latach rządów widać wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu PKB. O ile w III kw. 2023 r. wzrost PKB - liczony w ujęciu rok do roku - wyniósł 0,5 proc., to w III kw. 2025 r. gospodarka urosła o 3,8 proc. W całym 2023 r. wzrost PKB był minimalny, bo wyniósł 0,1 proc., tymczasem w tym roku - według prognoz z projektu ustawy budżetowej na 2026 r. - gospodarka powinna urosnąć o 3,4 proc., choć prognozy analityków bankowych mówią, że wynik może być nieco lepszy.

Jednocześnie w ciągu dwóch ostatnich lat spadła inflacja. Zgodnie z danymi GUS w listopadzie 2023 r. wyniosła 6,6 proc. rok do roku, natomiast tzw. szybki szacunek dotyczący listopada br. wskazał na 2,4 proc. wzrost cen.

Przed zmianą rządu, czyli na koniec III kw. 2023 r., państwowy dług publiczny liczony według zasad krajowych, zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, wynosił prawie 1,28 bln zł, czyli stanowił 38,2 proc. PKB. Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony według zasad UE, wynosił nieco ponad 1,62 bln zł, co stanowiło 48,7 proc. PKB. Dwa lata później, na koniec III kw. 2025 r., państwowy dług publiczny wyniósł 1,82 bln zł, co stanowi 47,7 proc. PKB. Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec III kwartału 2025 r. wyniósł 2,22 bln zł, co stanowi 58,1 proc. PKB.

Oznacza to, że w ciągu dwóch lat zadłużenie państwa liczone według metody krajowej wzrosło o przeszło 547 mld zł, a jego stosunek do PKB zwiększył się o 9,5 pkt proc. Z kolei dług publiczny liczony według zasad unijnych powiększył się o blisko 599 mln zł, a jego stosunek do PKB zwiększył się o 9,4 pkt proc.

W czasie dwóch lat rządów Donalda Tuska zwiększyło się bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada 2023 r. wyniosła 5 proc., tymczasem na koniec 2025 r. sięgnęła 5,7 proc. Oznacza to wzrost liczby osób pozostających bez pracy z 774,8 tys. osób do 875,3 tys., a więc o nieco ponad 100 tys. Może to wynikać ze spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, które od listopada 2023 r. do listopada 2025 r. skurczyło się o 89,5 tys. osób.

W ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyły się płace. O ile w listopadzie 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 7 670,19 zł, to dwa lata później, w listopadzie 2025 r. było to już 8 865,12 zł. Oznacza to wzrost o prawie 15,6 proc.

Od redakcji Wiara.pl

W dzisiejszych czasach trudno odróżnić informacje rzetelne od propagandy sukcesu/ klęski. Np. w informacji mowa o wzrostach płac w sektorze przedsiębiorstw, brak danych dotyczących innych dziedzin gospodarki. Inflacja... Trzeba pamiętać z jakiego poziomu spadała do owych 6,6, proc. i jakie czynniki, w całej zresztą Europie, ją wywołały. Dziś ta oficjalna to 2,4 proc. - podano w informacji. Tylko owe oficjalne dane nijak się mają np. do podwyżek cen prądu, ogrzewania i tego wszystkiego, co widzimy w sklepach. Jeśli w koszyku, wedle którego jest liczona inflacja znalazłyby się np. górnicze kombajny, to one mogły stanieć i wpłynąć na to liczenie poziomu inflacji.Tylko kto kupuje górnicze kombajny?