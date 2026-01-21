info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Kardynał Parolin: Watykan zaproszony do Rady Pokoju
Kardynał Parolin: Watykan zaproszony do Rady Pokoju

kardynał Pietro Parolin  
Henryk Przondziono /Foto Gość kardynał Pietro Parolin

Papież Leon XIV rozważa tę kwestię.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin poinformował w środę, że Watykan otrzymał od prezydenta USA Donalda Trumpa zaproszenie do Rady Pokoju. Jak dodał, papież Leon XIV rozważa tę kwestię.

Kardynał Parolin powiedział dziennikarzom w Rzymie: - Prezydent Trump zaprasza różne kraje. Wydaje mi się, że czytałem, że również Włochy zastanawiają się, czy przystąpić, czy nie do tej inicjatywy.

- Także my otrzymaliśmy takie zaproszenie, papież je otrzymał i zastanawiamy się, co zrobić, zgłębiamy tę sprawę - wyjaśnił watykański sekretarz stanu.

Zaznaczył jednocześnie: - To kwestia, która wymaga trochę czasu, by udzielić odpowiedzi.

W czwartek w Davos ma nastąpić podpisanie dokumentu założycielskiego Rady Pokoju, która jest inicjatywą prezydenta Trumpa. Państwa członkowskie tej organizacji mają być wybierane przez niego na trzyletnie kadencje, chyba że wpłacą co najmniej 1 mld dolarów za przywilej stałego członkostwa.

Na początku Rada Pokoju była przedstawiana jako ciało nadzorujące tymczasowe władze w Strefie Gazy. Projekty dokumentów, jakie publikowano w prasie wskazują, że ma ona być jednak nową organizacją międzynarodową zajmującą się m.in. rozwiązywaniem konfliktów na całym świecie. Trump ma być jej dożywotnim prezesem o bardzo szerokiej władzy, prawie wyboru członków oraz zarządu i prawie weta.

Przedstawiciel amerykańskiej administracji przekazał w środę, że zaproszenie przyjęło dotąd ponad 30 przywódców państw.

Z Watykanu Sylwia Wysocka

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.01.2026 21:02

TAGI| DYPLOMACJA, KOŚCIÓŁ, NEGOCJACJE, PAP, PAPIEŻ, PREZYDENT, TRUMP, USA, WATYKAN

