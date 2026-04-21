Leon XIV przybył do Gwinei Równikowej. Samolot A330-900neo włoskich linii lotniczych ITA z papieżem na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku w Malabo o godz. 11.32 czasu lokalnego (12.32 czasu polskiego). Hasłem papieskiej wizyty apostolskiej, która potrwa do 23 kwietnia, są słowa: „Chrystus, światło Gwinei Równikowej – ku przyszłości pokoju”. Gwinea Równikowa jest ostatnim etapem papieskiej podróży apostolskiej do krajów Czarnego Kontynentu.
U stóp schodów do samolotu papieża powitał m.in. prezydent Gwinei Równikowej Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wraz z małżonką Constancią Mangue de Obiang. Dwoje dzieci ofiarowało Leonowi XIV kwiaty. Oddano 21 salw armatnich na cześć papieża. Odegrano hymny Watykanu i Gwinei Równikowej. Odbyła się prezentacja gwardii honorowej oraz członkowie delegacji uścisnęli sobie dłonie.
Po ceremonii papież udał się wraz z prezydentem do sali VIP-ów na krótkie prywatne spotkanie.
Wśród witających byli m. in.: nuncjusz apostolski abp José Avelino Bettencourt, przedstawiciele Konferencji Episkopatu Gwinei Równikowej (CEGE), z jej przewodniczącym biskupem Mongomo, Juanem Domingo-Beka Esono Ayanga.
Przed budynkiem lotniska w „afrykańskich rytmach”, tańcząc i śpiewając witali papieża młodzi Gwinejczycy z flagami Watykanu i Gwinei Równikowej.
Z lotniska papież pojechał do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem. Potem spotka się z przedstawicielami władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego, ale też z przedstawicielami świata kultury, którzy będą na niego oczekiwać na Kampusie Uniwersyteckim im. Leona XIV Uniwersytetu Narodowego. Po południu Papież spotka się z personelem i podopiecznymi szpitala psychiatrycznego „Jean Pierre Olie”, a także – prywatnie – z gwinejskimi biskupami.
Malabo, dawna stolica Gwinei Równikowej, jest głównym ośrodkiem gospodarczym i finansowym kraju. Miasto położone na północnym wybrzeżu wyspy Bioko (dawniej Fernando Poo), zostało założone przez Brytyjczyków, którzy w 1827 roku wydzierżawili wyspę od Hiszpanii. Nazwane Port Clarence, służyło jako stacja morska w ramach prób zwalczania handlu niewolnikami. Kiedy wyspa powróciła pod całkowitą kontrolę Hiszpanii, Malabo przemianowano na Santa Isabel. W 1969 roku zastąpiło miasto Bata (położone na kontynencie, obecnie gospodarcza stolica kraju) jako stolicę kraju, a w 1973 roku ponownie zmieniło nazwę na Malabo w ramach kampanii prezydenta Francisco Macíasa Nguemy, mającej na celu zastąpienie obcych nazw „autentycznymi” afrykańskimi nazwami.
Podczas „reżimu terroru” (1968–1979) Macías Nguema nakazał masowe, bezkrytyczne mordy na mniejszości Bubi, która stanowiła większość ludności wyspy Bioko, osiedlając tam zamiast nich wielu członków swojego plemienia, Fang. 2 stycznia 2026 r., na mocy dekretu Prezydenta Republiki, miasto straciło status stolicy na rzecz Ciudad de la Paz, miasta zbudowanego od podstaw zgodnie z prezydenckim projektem, położonego na kontynencie, którego budowa rozpoczęła się w 2008 r. na obszarze prawie w całości zajmowanym przez dziewicze lasy równikowe. W Malabo nadal tymczasowo znajdują się urzędy rządowe, ale w ciągu najbliższego roku zostaną one przeniesione na kontynent. W Gwinei Równikowej zabronione jest fotografowanie Pałacu Prezydenckiego, podobnie jak innych budynków publicznych.
