Jasna Góra uczestniczy w akcji Polska pod Krzyżem  

Jasna Góra włączyła się w akcję Polska pod Krzyżem. W łączności z wiernymi zgromadzonymi na lotnisku Kruszyna we Włocławku o godz. 15.00 w Kaplicy Matki Bożej trwać będzie modlitwa pielgrzymów Koronką do Bożego Miłosierdzia a o godz. 21.00 za pomocą łączy telewizyjnych Apel Jasnogórski zabrzmi też na płycie lotniska.

- To będzie modlitwa jedności wszystkich Polaków - podkreślają paulini. W dzisiejsze święto wystawiony zostanie wyjątkowy późnogotycki relikwiarz z cząstką Krzyża Świętego. Krucyfiks to jeden z najcenniejszych zabytków jasnogórskich ofiarowany Paulinom w 1510r. z fundacji króla Zygmunta Starego.

Intencje wydarzenia modlitewnego „Polska pod Krzyżem” będą zanoszone także podczas Mszy św. o godz. 15.30 w Kaplicy Matki Bożej, która codziennie sprawowana jest w intencji Ojczyzny.

Od godz. 15.00 na ołtarzu w Kaplicy Matki Bożej wystawiony dziś będzie późnogotycki relikwiarz z cząstką Krzyża Świętego. Krucyfiks to jeden z najcenniejszych zabytków jasnogórskich ofiarowany Paulinom w 1510r. z fundacji króla Zygmunta Starego.

Kustosz Jasnej Góry, o. Waldemar Pastusiak, podkreśla, że paulini wyjmują ze skarbca ten wyjątkowy relikwiarz, mający ogromną wartość muzealną, by ukazać także jego wielkie znaczenie duchowe. - Łączymy się w Godzinie Miłosierdzia z męką Pana naszego, prosząc o Jego zmiłowanie nad światem całym - powiedział zakonnik.

- Będziemy modlić się, by krzyż Jezusa zwyciężał w naszym codziennym życiu, relacjach z innymi ludźmi, w naszych rodzinach, w całym narodzie – zaznaczył o. Pastusiak. Podkreślił, że ta wspólna modlitwa to też okazja, by dawać świadectwo wiary.

Dzisiejsze święto na Jasnej Górze ma rangę uroczystości, bowiem pierwszym tytułem bazyliki jasnogórskiej jest „Znalezienie krzyża świętego” a krzyż znajduje się także w charyzmacie Zakonu Paulinów.

Relikwiarz z drzewem Krzyża Świętego przechowywany jest na co dzień w jasnogórskim Skarbcu. Ten późnogotycki krucyfiks wykonany został w Norymberdze w roku 1510. Pochodzi z fundacji króla Zygmunta I Starego. Jako cenny przedmiot został wymieniony podczas wizytacji Jasnej Góry przez kard. Jerzego Radziwiłła w 1593 r. Opisany jest również w inwentarzach skarbca z lat: 1685, 1731 i następnych.

Zofia Rozanow i Ewa Smulikowska w „Katalogu zabytków sztuki” opisały, że kompozycja przedstawieniowa krzyża zainspirowana została rzeźbami Wita Stwosza, projektami rysunkowymi i malarskimi Albrechta Dürera oraz Hansa z Kulmbachu.

Wyjątkowym relikwiarzem z cząstką Krzyża Świętego obecni na Apelu Jasnogórskim biskupi udzielą uroczystego błogosławieństwa zarówno wiernym zgromadzonym w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, jak wszystkim uczestnikom wydarzenia „Polska pod krzyżem”.

Do ogólnopolskiej modlitwy „Polska pod Krzyżem” zostało zgłoszonych ponad tysiąc miejsc w Polsce i na świecie, w których wierni będą się modlić w łączności duchowej z uczestnikami głównego wydarzenia na lotnisku w Kruszynie.