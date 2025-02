Ja bym chyba w końcu musiał. Duchownik mi się gdzieś zapodział. Zresztą przez tę ciągłą bieganinę po szpitalach i poradniach, i tak za bardzo nie ma czasu na pisanie. Ten felieton piszę np. w tzw. międzyczasie. Czekając na jedno badanie, w jednym szpitalu, a po nim w drogę i do drugiego - odebrać papiery.

No ale ja jeszcze po tych szpitalach latam. Ks. Adam Sekściński już nie. Choć może to właśnie on teraz lata nad nami. Furgo aże miło. Przeanielił się?

Żarty żartami, ale komu jak nie jemu należałoby się. Za te wszystkie lata, które na Wiara.pl nadzorował i rozwijał nasz serwis biblijny .

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy go na cmentarzu. Na amen? Nie ma opcji. Bo przecież wciąż nas inspiruje. Wciąż kontynuujemy jego dzieło. Ba, nawet tak samo mordujemy się z pdf-ami, jak on przed laty.

Bo zwykle tak to wygląda, że gdy wpada nam w oko jakaś biblijna książka, to prosimy jej wydawcę o fragment. I zwykle przysyłają. Często nawet całą. I potem trzeba coś z niej sobie, z tego pdf-a wybrać i wyciąć. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy m.in. ciekawy rozdział z książki "Bóg lepszy niż myślisz ".

Czasem bywa wesoło. To właśnie Saxon (pseudo ks. Sekścińskiego) odkrył w Biblii świętego pawia. Bo przy wycinaniu, przeklejaniu, edytor tekstu często chce być mądrzejszy od człowieka i ze św. Pawła robi… św. pawia. Więc jeśli Państwo zobaczą coś takiego na naszym portalu, to proszę się nie denerwować, tylko pomyśleć o Saxonie. „Wieczny odpoczynek…” za niego odmówić.

Zresztą kto go tam wie. Może faktycznie w tym raju mają jakiegoś świętego pawia? Może gdy kiedyś znów zobaczymy się w niebie, o czym pisał Andrzej Macura , będzie nam dane i takie biblijne stworzenie zobaczyć?

Ale póki co jesteśmy tu. Choć już przecież jakiś przewodnik, na zachętę, na to co będzie potem, mamy. Mowa oczywiście o Biblii.

Więc naprawdę, zaglądajmy do niej częściej. A może i pracujmy z nią, w miarę możliwości. Tak jak to robił Saxon, wynotowujące co ciekawsze rzeczy na swoim blogu Notes biblijny . Choć blogów nie lubił .

To może by tak tradycyjny, papierowy notes założyć? Na jego cześć. Pamiątkę. Dał nam przykład ksiądz Sekściński jak notować mamy! ;)

P.S.

I nie musi być od razu z pawiem na okładce.

