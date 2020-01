Kamil Stoch wygrał w Engelbergu  

To 34. w karierze pucharowe zwycięstwo Stocha. Krafta wyprzedził o 1,7 pkt. Geiger zgromadził aż o 11,1 pkt mniej od triumfatora.

Sobotnia rywalizacja w Engelbergu od początku przebiegała pod dyktando Stocha i Krafta. Polak zaczął od najlepszego skoku w serii treningowej, a następnie musiał uznać wyższość Austriaka w kwalifikacjach. Gdy zaczęła się walka o pucharowe punkty również nikt nie potrafił im dorównać.

Stoch w pierwszej serii uzyskał 138 m, co okazało się najlepszą odległością dnia. Kraft wylądował 3,5 m bliżej i tracił 4,5 pkt. W finałowej próbie Austriak miał 137,5 m i trzykrotny mistrz olimpijski musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Stoch skoczył 136 m, ale wystarczyło to do zwycięstwa w konkursie.

"Bardzo dobrze mi się tutaj dziś skakało. Od pierwszej próby czułem się dobrze. Robiłem, co do mnie należy i świetnie się przy tym bawiłem" - powiedział Stoch przed kamerą TVP.

Świetna postawa Stocha w Engelbergu nie jest niczym niezwykłym. W Szwajcarii poprzednio triumfował sześć lat temu, a łącznie na podium stawał tam już dziewięć razy.

22. był Dawid Kubacki, a 25. Stefan Hula. Po pierwszej serii udział w konkursie zakończyli 34. Maciej Kot, i 39. Klemens Murańka.

Kraftowi na pocieszenie zostało objęcie prowadzenia w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O 16 punktów wyprzedza zdobywcę Kryształowej Kuli w poprzednim sezonie Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Stoch awansował na piąte miejsce. Od lidera ma o 110 pkt mniej.

W Pucharze Narodów Polska zajmuje trzecie miejsce, za Austrią i Norwegią.

W niedzielę w Englebergu odbędzie się drugi konkurs indywidualny. Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 13.30, a pierwsza seria konkursowa ma rozpocząć się o 15.00.

Wyniki:

1. Kamil Stoch (Polska) 288,7 pkt (138,0 m/136,0 m) 2. Stefan Kraft (Austria) 287,0 (134,5/137,5) 3. Karl Geiger (Niemcy) 277,6 (133,5/135,0) 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 274,1 (130,0/134,5) 5. Marius Lindvik (Norwegia) 272,5 (133,0/134,0) 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 272,4 (132,5/132,5) 7. Daniel Huber (Austria) 268,6 (135,5/131,0) 8. Piotr Żyła (Polska) 265,4 (133,5/130,5) 9. Robert Johansson (Norwegia) 265,1 (132,5/131,5) 10. Pius Paschke (Niemcy) 264,3 (133,5/132,0) ... 22. Dawid Kubacki (Polska) 244,3 (130,0/122,5) 25. Stefan Hula (Polska) 236,8 (123,5/122,0) 34. Maciej Kot (Polska) 114,3 (124,5) 39. Klemens Murańka (Polska) 110,0 (117,0)

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:

1. Stefan Kraft (Austria) 356 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 340 3. Karl Geiger (Niemcy) 297 4. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 273 5. Kamil Stoch (Polska) 246 6. Philipp Aschenwald (Austria) 232 7. Anze Lanisek (Słowenia) 188 8. Yukiya Sato (Japonia) 178 9. Marius Lindvik (Norwegia) 147 10. Dawid Kubacki (Polska) 144 ... 19. Piotr Żyła (Polska) 88 33. Maciej Kot (Polska) 30 34. Jakub Wolny (Polska) 22 36. Stefan Hula (Polska) 21 45. Klemens Murańka (Polska) 4

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Austria 1691 pkt 2. Norwegia 1399 3. Polska 1255 4. Japonia 1147 5. Niemcy 959 6. Słowenia 938