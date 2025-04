Franciszek: Zmartwychwstały Chrystus otwiera nasze życie na nadzieję  

Papież Franciszek nawiązując do odczytanej Ewangelii św. Jana mówiącej o Zmartwychwstaniu, wskazał, że bohaterowie opisów Paschy biegną. Ten „bieg” wyraża niepokój, bo „zabrali ciało Pana”, a jednocześnie bieg Marii Magdaleny, Piotra i Jana ukazuje pragnienie serca, wewnętrzną postawę tych, którzy wyruszają na poszukiwanie Jezusa. „On, rzeczywiście, zmartwychwstał i dlatego nie ma Go już w grobie. Trzeba Go szukać gdzie indziej” - zaznaczył Franciszek.

Przesłanie Wielkanocy to prawda o tym, że Chrystusa nie szukamy w grobie. On zmartwychwstał i żyje! „On nie pozostał więźniem śmierci, nie jest już spowity całunem, a zatem nie można Go zamknąć w pięknej historii do opowiedzenia, nie można uczynić z Niego bohatera przeszłości, ani myśleć o Nim jak o posągu umieszczonym w muzealnej sali! – wskazał Ojciec Święty i dodał – Wręcz przeciwnie, musimy Go szukać i dlatego nie możemy stać w miejscu. Musimy się ruszyć, wyjść, by Go szukać: szukać Go w życiu, szukać Go w twarzach braci, szukać Go w codzienności, szukać Go wszędzie – ale nie w tym grobie”.

Pascha pobudza

Ojciec Święty dodał, że wiara paschalna otwiera nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem i uzdalnia do przyjęcia Go w naszej codzienności. Jest ona „całkowicie odmienna od statycznego uporządkowania lub spokojnego zadomowienia się w jakimś religijnym poczuciu bezpieczeństwa”.

Tajemnica Paschy zachęca nas, abyśmy potrafili dostrzec żywego Jezusa jako Boga, który objawia się także nam i uobecnia się, mówi do nas, poprzedza i zaskakuje. „Podobnie jak Maria z Magdali, każdego dnia możemy doświadczać utraty Pana, ale każdego dnia możemy biec, aby Go ponownie szukać, wiedząc z pewnością, że On pozwala się znaleźć i oświeca nas światłem Swojego zmartwychwstania” - dodał.

Musimy biec pełni radości

Franciszek nawiązując do trwającego Jubileuszu, wskazał, że jest to czas, który wzywa nas „do odnowienia w sobie daru tej nadziei, do zanurzenia w niej naszych cierpień i niepokojów, do zarażania nią tych, których spotykamy w drodze, do powierzenia tej nadziei przyszłości naszego życia i losów ludzkości”. Dlatego nie powinniśmy zatrzymać naszych serc na pozorach świata ani też pogrążać się w rozpaczy. Papież zachęcił: „Biegnijmy na spotkanie z Jezusem, odkryjmy na nowo bezcenną łaskę bycia Jego przyjaciółmi. Pozwólmy, by Jego Słowo życia i prawdy oświeciło naszą drogę”.

